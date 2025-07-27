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大陸資本市場學會成立 陸證監會主席吳清任首屆會長

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中國資本市場學會成立大會暨第一屆第一次會員代表大會26日在上海召開，首屆理事會會長由大陸證監會主席吳清擔任。（中新社）
中國資本市場學會成立大會暨第一屆第一次會員代表大會26日在上海召開，首屆理事會會長由大陸證監會主席吳清擔任。（中新社）

大陸證監會27日發布訊息顯示，中國資本市場學會成立大會暨第一屆第一次會員代表大會26日在上海召開。該會理事會會長、副會長分別由大陸證監會主席吳清、大陸證監會副主席李超擔任。這象徵大陸資本市場擁有了官方的、頂級的「思想庫」和「智囊團」，未來將力拼「說好中國資本市場故事」。

大陸證監會信息顯示，中國資本市場學會成立大會表決通過《中國資本市場學會章程》等重要制度，設立宏觀與產業、市場穩定與風險防控、創新發展、市場微觀結構、期貨與衍生品、國際市場與對外開放、法治與投資者保護等7個專業委員會。

之所以成立中國資本市場學會，會議指出，是回應時代要求、破解發展難題、提高監管和發展水平的重要抓手，是走好中國特色金融發展之路、推動深化資本市場改革的關鍵舉措，對於促進資本市場高質量發展具有重要意義。

具體而言，該學會任務在於打造成為資本市場研究的重要陣地、構建資本市場權威專家庫、建設成為咨政建言的權威平台與積極在國際金融治理、標準構建等方面持續提供「中國智慧」等。

事實上，大陸官方已經有不少與金融研究相關智庫，比如人行旗下已經有中國金融學會，甚至大陸證監會有研究中心、中證金融研究院，有聲音認為該學會可能與其高度重疊。清華大學國家金融研究院院長、清華大學五道口金融學院副院長田軒通過21世紀經濟報導指出，中國資本市場學會研究領域更具前瞻性，可能涵蓋資本市場的發展趨勢、創新模式及國際經驗借鑒，形成跨領域、多維度的研究合力，且注重整合多方資源。

也有觀點認為，該學會成立帶來幾個意義，一方面釋出從治理市場到理解市場的政治信號，同時為了增強市場信心建立的溝通協商平台，且將監管政策從快推轉向「深耕」。

據了解，中國資本市場協會於6月18日在陸家嘴論壇上進行揭碑儀式，中國資本市場學會定位於打造資本市場理論研究、學術交流、決策諮詢高端智庫平台，廣泛團結和凝聚行業機構、上市公司、高校和科研院所、政府部門等各方面研究力量，圍繞資本市場戰略性基礎性前瞻性重大課題開展研究交流和宣傳。

上海 資本市場 上市公司

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