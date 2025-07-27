「六小龍」也拉不動房市？杭州Q2辦公樓空置率創新高

年初因DeepSeek大模型橫空出世、人形機器人熱，包含深度求索在內「杭州六小龍」瞬間爆火，也帶動杭州聲量，不過近日調查報告顯示，杭州辦公樓市場持續呈現低迷狀態。戴德梁行日前發布的杭州第二季辦公樓市場報告，杭州辦公樓市場空置率攀升至歷年最高點，租金也跌至歷年最低點。

界面新聞報導，戴德梁行數據顯示，第二季度杭州辦公樓空置率提升至27.7%，平均租金為每月每平方公尺人民幣114.4元。其中，武林商圈租金最貴，平均為145.1元/平方公尺/月，空置率為36.8%。錢江新城平均租金為127.8元/平方公尺/月，空置率為26.2%。

值得注意的是，辦公樓高空置率的負面影響會是連鎖性的，直接影響是附近中小辦公樓相關上下游企業與餐飲企業的流失，這又會進一步導致相應區域的商業機構的空置率攀高，削弱後續企業入駐意願。這成為未來大陸城市隱憂。

戴德梁行浙江區域公司總經理湯耀光表示，杭州TMT行業（指電信、媒體與科技業）一直是辦公樓的主力租戶，隨著杭州鼓勵智能物聯、生物醫藥、高端裝備、新材料和綠色能源五大產業，這五大產業的辦公樓需求在逐步增長。

報告指出，成人培訓客戶、人工智能客戶構成了杭州辦公樓市場的另一增量，但其趨勢仍有待觀望。另一方面，房地產公司和直播電商等行業的需求在縮減。

關於租金下降，報告指出，從上半年數據看，武林及錢江世紀城等受新增供應影響，拉動了板塊平均租金上升，其餘商務區仍處於價格調整階段，在租金最貴的武林商圈，標誌性項目嘉里中心的租金相比最高峰下跌了20%。

湯耀光說，業主方會提供更多租金優惠，更多政策來吸引客戶，尤其在爭取大客戶上，不僅租金折讓，還會提供裝修、傢具以及實質性的補助，盡可能滿足大客戶的需求。

展望後市，報告顯示，2025年杭州辦公市場仍處於供需調整期，這一態勢也對後續項目的入市節奏產生了一定影響。2026年，杭州主城區將有超過近20萬方甲級辦公等待入市，杭州辦公市場短期內壓力仍在。

值得注意的是，受到杭州六小龍概念助陣，讓該城市價值得到重估，今年上半年杭州土地市場呈現火熱狀態，上半年19場土拍，68宗涉宅地塊，總出讓金高達人民幣1,160億元，幾乎跟去年全年持平。這個半年戰績超過上海，位列上半年土地出讓金大陸全國第一。