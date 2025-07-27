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中美大模型競爭 陸數量佔全球4成排名世界第一

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
2025世界人工智能大會近期在上海舉行，會上發布數據大陸企業推出的大模型數量佔全球總數達四成，居全球首位。（中新社）
2025世界人工智能大會近期在上海舉行，會上發布數據大陸企業推出的大模型數量佔全球總數達四成，居全球首位。（中新社）

2025世界人工智能大會近期在上海舉行，會上發布數據指出當前全球已發布的大模型總數達到3,755個，其中大陸企業貢獻了1,509個，佔比到達四成，數量居全球首位。

央視報導，今年以來大陸基礎大模型的迭代速度加快，大模型在電子、原材料、消費品等行業加快落地。

文匯報報導，大會期間發布《全球人工智能創新指數報告2025》，其中提及全球AI總體格局是「美中引領、梯次分布」。其中，美國和中國穩居第一梯隊，且大幅領先其他國家。

2024年，美國總分為77.97分，中國為58.01分。對比上年，兩國分差從22.02分縮小至19.96分。相對其他國家，中美優勢則進一步擴大。包括AI晶片企業數、高層次人才數、頂刊頂會論文數、大模型數量等，美中相加均佔了參評國家總數的50%以上。

《報告》顯示，2022年至2024年，中美兩國新增大模型在全球佔比由72%升至86%。同一時期，全球大模型數量的增長率，則從2023年的276%驟然失速到2024年的12%。

據中國互聯網絡信息中心（CNNIC）7月在北京發布第 56 次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》釋出相關統計：截至3月，共有346款生成式人工智能服務在大陸國家互聯網信息辦公室完成備案；用戶方面，截至6月，用戶利用生成式人工智能產品回答問題的比例最高，達80.9%。產業方面，2024 年大陸人工智能產業規模突破人民幣7,000億元，連續多年保持20%以上的增長率。

會上大陸企業持續推出大模型，比如騰訊正式發佈混元3D世界模型1.0，並全面開源。這是業界首個開源可沈浸漫遊、可交互、可仿真的世界生成模型，為遊戲開發、VR、數字內容創作等領域帶來了全新的可能性；手機品牌榮耀正式發布自研多模態感知大模型MagicGUI大模型，能支撐底層AI智能體的多模態感知與自動執行規劃能力。

2025世界人工智能大會（WAIC）於7月26日至28日在浦東世博中心、世博展覽館、徐匯西岸等地同步啟幕，3,000餘項將前沿展品集中亮相，涵蓋40餘款大模型、50餘款AI終端產品、60餘款智能機器人等。

美國 陸企 互聯網

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