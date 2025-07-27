WAIC兩岸論壇 國台辦談科技也要扯「一中原則」

中國大陸國台辦副主任趙世通今天在「兩岸人工智能融合發展創新論壇」致詞表示，支持台商台企分享中國發展紅利，希望台灣民眾認清歷史大勢，堅持「一個中國原則和九二共識」。

「2025世界人工智能大會（WAIC）暨人工智能全球治理高級別會議」正在上海進行，這屆WAIC首度設置「兩岸人工智能融合發展創新展區」，兩岸人工智能融合發展創新論壇今天上午在上海世博中心召開。

趙世通於論壇致詞表示，人工智慧做為引領未來的戰略性技術，正在迎來爆發式發展，中國大陸在這場變革浪潮中，具備數據資料資源豐富、產業體系完備、市場空間巨大等3大條件，支撐人工智慧發展前景。

他提到，中國大陸人工智慧蓬勃發展，也為兩岸合作共贏搭建舞台，兩岸經濟融合發展是大勢所趨，在科技創新領域具有深厚的合作基礎和顯著的互補優勢，期待以這次論壇召開為契機，大力推動兩岸人工智慧領域融合創新發展。

趙世通拋出4要點。他說，兩岸要深化科技交流，中國大陸在市場規模、場景應用、數據資源和技術研究等方面有優勢；台灣在半導體、精密製造、電子訊息等領域有深厚基礎，可攜手突破技術瓶頸、共同提升人工智慧發展競爭力。

他另也提到，要推動兩岸產業升級、要增進兩岸民眾福祉、要促進兩岸青年增進理解與建立互信。他說，人工智慧是年輕的事業，也是年輕人的事業，人工智慧必將成為兩岸青年共同學習、共同創業、共同奮鬥的新天地。

趙世通重申，將堅定不移貫徹落實中共總書記習近平關於對台工作的重要論述「新時代黨解決台灣問題的總體方略」和黨中央對台工作決策部署，秉持「兩岸一家親」理念，持續完善支持在陸台灣民眾、台企發展的政策體系。

趙世通表示，支持台資企業參與國家重大戰略實施，助力台商、台企更好地分享中國式現代化發展紅利，「希望廣大台胞認清歷史大勢，秉持民族大義，堅持一個中國原則和九二共識，旗幟鮮明反對台獨分裂圖謀和外部勢力干涉」。