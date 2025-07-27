「AI教父」辛頓：AI時代除水電工 這個工作也可以考慮

「AI教父」辛頓 （Geoffrey Hinton）日前受訪時曾表示，重複、枯燥的腦力勞動將優先被人工智慧（AI）取代，因此他認為，現在一個不錯的選擇是去當水電工。除了水電工外呢？辛頓接受陸媒訪問時說，寫電視節目劇本也行。

「我認為要做到和人類一樣好，還需要一段時間。有些電視節目，可能五年內就能寫出不錯的劇本。但對於那些真正有深度、有趣的電視節目劇本，我覺得可能還需要更久的時間。」

辛頓是著名的AI研究者，尤其以其在深度學習領域的貢獻而聞名。辛頓曾於2018年獲得圖靈獎，目前為加拿大多倫多大學名譽教授，2024年以「通過人工神經網絡實現機器學習的基礎性發現和發明」而獲得諾貝爾物理學獎。

辛頓近日首度訪問中國，出席由大陸官方舉辦的「世界人工智能大會」（WAIC）。據新華社報導，辛頓26日在WAIC發表演講時指出，回顧過去60年AI發展歷程中的兩種模式，一種是邏輯型，認為智能的本質是推理，以規則操縱符號表達即可實現；另一種以生物為基礎，認為智能的關鍵在於神經網絡的連接。

辛頓表示，根據符號AI理論，句子可轉化為精確的邏輯表達式，但他認為實際上人們不是這樣理解句子。他以樂高積木為喻，闡釋詞語的動態組合。

「用樂高積木可搭建出任何形狀，其組合維度可達上千種，這本質是一種建模，語言也是如此。」辛頓說，每塊積木就是一個詞，雖然有成千上萬個形狀各異的詞語，但每個形狀都有一定靈活性，能夠根據上下文進行變形，與其他詞語契合。

每個詞都有許多形狀奇特的「手」，需要與其他詞語「握手」才能組合。所以，語言理解更接近於蛋白質折疊的立體構象過程，而非簡單的邏輯符號轉換。

辛頓說，電腦科學有軟硬之分，即便硬體毀滅，軟體中的知識永存，且分享方便。而人類知識傳播效率低，如通過講話每秒最多傳遞約100比特（bit）的信息。若能源便宜，電腦運算的優勢更明顯。

「這引發我的深切憂慮。人類已習慣作為頂級智慧存在，很難想像被更高級智慧主導。就像飼養小老虎作為寵物，我們必須確保其長大後不會反噬。」

辛頓說，AI在醫療、教育、氣候變化等領域的價值不可替代，單方面禁用AI不現實，建議各國自主開發AI技術，但共享「保持AI良性」的研究成果。

他指出，訓練超級AI時，如何能讓它既擁有超凡智慧，又甘於輔助人類，這是值得全球通力合作的重大議題。

會後在接受上海《第一財經》採訪被問及，除水電工，還有哪些腦力勞動不會被AI取代時，辛頓笑著回答：「比如寫電視節目劇本這件事」。

辛頓今年6月中接受播客《The Diary Of A CEO》專訪時表示，工業時代技術革命（如ATM）無法與AI革命相提並論，因為前者替代的是體力勞動，而AI替代的是認知勞動。

辛頓以其侄女的工作為例稱，他侄女處理一封投訴信因有AI的輔助，從過去的25分鐘驟降為5分鐘，這代表一個人可以完成過去五個人的工作。他預期，未來「一個人＋AI助手」的組合將能完成原本需要10個人的工作，其中律師助理、客服中心之類的工作最危險。

辛頓當時還說，「現在一個不錯的選擇是去做水電工」，這類藍領工作被AI取代的風險比較小。

辛頓並稱，在公平分配的社會中，如果生產力大幅提升，每個人都應該過得更好。但如果能用AI取代很多人，那麼被取代的人將過得更糟，而能提供AI以及使用AI的公司會過得更好，這將擴大貧富差距。

因此對於「AI能將創造新就業」的論點，辛頓表示懷疑。他認為，一旦AI足以完成大多數腦力工作時，人類能做的事情將所剩無幾，「你必須具備極高技能才能從事AI無法勝任的工作。」