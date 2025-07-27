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中美瑞典會談前 官媒：清醒認識談判長期性複雜性

中央社／ 台北27日電

中美28日將在瑞典舉行經貿會談，中共官媒人民日報今天發文表示，中方帶著誠意到瑞典，但誠意不等於無原則的妥協，並稱「中方對談判的長期性和複雜性有著清醒認識」。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前表示，他將於28至29日在瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm）與中國官員舉行第3輪高階會談。中國商務部也已宣布，中國國務院副總理何立峰27至30日前往瑞典與美方舉行經貿會談。

瑞典經貿會談是中美繼5月在瑞士日內瓦經貿會談達成一系列共識、6月英國倫敦經貿會談確立框架後，雙方再次就經貿問題舉行面對面磋商。

人民日報今天發表署名「鐘聲」、題為「秉持誠意和原則，推動中美經貿相向而行」的評論文章。「鐘聲」寓意「中國之聲」，是該報對外國發聲喊話表態的專欄，旨在向外傳達中共官方的意圖。

文章說，中方是帶著誠意到瑞典的。此次瑞典經貿會談，中方的目標是和美方一道，朝著實質性解決問題的方向共同努力。誠意不等於無原則的妥協。「磋商有底線，合作有原則，任何對話談判都必須在相互尊重、平等協商、互惠互利的前提下進行。」

文章稱，面對美方的「關稅訛詐」、投資限制、技術封鎖等，中方捍衛自身正當權益的能力有目共睹。今年上半年國內生產毛額（GDP）年增5.3%，增速較去年同期和去年全年均提升0.3個百分點；貨物貿易進出口總額年增2.9%，「這充分證明中國經濟能夠頂住壓力、實現穩定增長」。

文章說，中方對談判的長期性和複雜性有著清醒認識，並指「美方單方面挑起的經貿摩擦，絕非一時一事的利益之爭，其本質關乎國際經貿秩序的根本規則」，重申中國堅決反對以單邊主義、保護主義破壞多邊貿易體制，並稱「一旦原則底線失守，訛詐必將變本加厲，最終所有國家都可能淪為受害者」。

美方 瑞典 日內瓦經貿會談

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