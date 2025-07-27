正待審核！特斯拉稱智能輔助駕駛年內在大陸上路

外界關注特斯拉智能輔助駕駛何時能在中國大陸落地，近日該公司在2025世界人工智能大會期間透露，特斯拉智能輔助駕駛系統（駕駛員監管版）計劃2025年在中國、歐洲進一步落地，正在等待監管部門審核。

上觀新聞報導，特斯拉攜帶智能電動車、人形機器人及智能輔助駕駛技術、V4超充樁等最新成果出席2025世界人工智能大會。

針對智能輔助駕駛，特斯拉預計在今年年底前，在美國部分地區，在確保所有安全措施到位的前提下，面向個人用戶開放智能輔助駕駛系統（無駕駛員監管版）。未來幾年內，特斯拉將經歷從「前自動駕駛時代」到「後自動駕駛時代」的根本性轉變。

在中國市場，特斯拉6月大陸銷量達6.1萬輛，較上期上漲59%，刷新第2季單月銷量紀錄，煥新Model Y以超4.4萬輛的成績穩居大陸乘用車銷量榜首。

特斯拉首批V4超充樁也於今年6月30日在中國大陸投入運營，上海、浙江、重慶、甘肅等地已上線，配合後續V4超級充電機櫃上線，特斯拉V4充電樁充電效率將顯著提升。

值得注意的是，大陸知名汽車媒體「懂車帝」近日針對智能輔助駕駛做了測試引起車圈熱議，參與車型涵蓋了36款熱銷智能電動車，包括小米、問界、理想、特斯拉、阿維塔、小鵬、比亞迪等，測試結果顯示，2023款特斯拉Model3後輪驅動版與ModelX雙電機全輪驅動版均以100%通過率位列榜首，成為唯一通過全部測試的車型。

彭博2月報導稱，特斯拉正在為中國客戶準備軟體更新，以提供類似於美國市場上「完全自動駕駛」（FSD）的駕駛輔助功能。