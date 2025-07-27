利潤仍減但降幅收窄 陸6月規模以上工業企業利潤年減4.3％

大陸統計局27日發布最新數據顯示，大陸6月規模以上工業企業營業收入年增1.0%，增速與5月持平；6月規模以上工業企業實現利潤總額人民幣7,155.8億元，年降4.3%，但降幅較5月收窄4.8個百分點。其中，裝備製造業成為支撐工業利潤引擎，帶動規模以上工業利潤增長3.8個百分點。

數據顯示，上半年大陸全國規模以上工業企業實現利潤總額為人民幣34,365.0億元，年減1.8%，營業收入則年增2.5%。

大陸統計局工業司統計師于衛寧表示，6月規模以上工業企業利潤年降幅較5月有所收窄，以裝備工業為代表的新動能行業利潤增長較快。

6月裝備製造業營業收入年增7.0%，較5月加快0.3個百分點；利潤由5月下降2.9%轉為增長9.6%。從行業看，裝備製造業的8個行業中4個行業利潤實現增長，其中，汽車行業在車企促銷帶動銷量快速增長疊加重點企業投資收益增長等因素作用下，利潤增長96.8%；電氣機械、儀器儀表、金屬製品等行業利潤分別增長18.7%、12.3%、6.2%。

就企業類別來看，今年首6個月，規模以上工業企業中，大陸國有控股企業實現利潤人民幣1.1兆元，按年跌7.6%；股份制企業實現利潤人民幣2.53兆元，下降3.1%；外商及港澳台投資企業實現利潤人民幣8,823億元，增長2.5%；私營企業實現利潤人民幣9,389億元，增長1.7%。

行業利潤方面，黑色金屬冶煉和壓延加工業利潤按年增長13.7倍；農副食品加工業增長22.8%；通用設備製造業增長6.5%；汽車製造業增長3.6%；石油和天然氣開採業下降11.5%。

6月底，規模以上工業企業資產總計人民幣183.17兆元，按年增長5.1%；負債合計人民幣105.98兆元，增長5.4%；資產負債率為57.9%，較去年同期上升0.2個百分點。