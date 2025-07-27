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WAIC首設兩岸論壇 陸國台辦：共同提升全球AI發展版圖

聯合報／ 特派記者陳宥菘／上海即時報導
大陸國台辦副主任趙世通27日在「兩岸AI融合發展創新論壇」表示，兩岸在AI領域交流互鑒融合發展，有助於雙方攜手突破技術瓶頸，共同提升在全球AI發展版圖中的競爭力。記者陳宥菘／攝影
大陸國台辦副主任趙世通27日在「兩岸AI融合發展創新論壇」表示，兩岸在AI領域交流互鑒融合發展，有助於雙方攜手突破技術瓶頸，共同提升在全球AI發展版圖中的競爭力。記者陳宥菘／攝影

在上海舉辦的2025世界人工智能大會（WAIC）今年首次設立兩岸展區及論壇，大陸國台辦副主任趙世通27日在「兩岸AI融合發展創新論壇」表示，兩岸在AI領域交流互鑒融合發展，有助於雙方攜手突破技術瓶頸，共同提升在全球AI發展版圖中的競爭力

世界AI大會舉辦8屆以來，首次有兩岸專題。27日上午舉行的「兩岸AI融合發展創新論壇」由國台辦海峽經濟科技合作中心、中國科技發展基金會主辦，台灣電電公會、上海市AI行業協會、清華大學兩岸發展研究院協辦。約150人參與論壇。

趙世通致詞時表示，今年上半年大陸AI核心產業規模接近人民幣6,000億元，累計培育400多家領域的小巨人企業。大陸AI的蓬勃發展，兩岸在科技創新領域具有深厚的合作基礎和顯著的互補優勢，在此背景下，以此次論壇召開為契機，大力推動兩岸AI領域融合創新發展，充滿無限可能。

針對兩岸AI融合發展，趙世通提出四點意見：

一、要深化兩岸科技交流，他指出，大陸在市場規模、場景應用、數據資源和基礎研究投入等方面優勢明顯，台灣在半導體、精密製造、電子資訊等領域具有獨特優勢，兩岸在AI領域交流互鑒融合發展，有助於雙方攜手突破技術瓶頸，共同提升在全球AI發展版圖中的競爭力；

二、要推動兩岸產業升級。趙世通說，兩岸產業界應率先攜手，共同探索AI在智慧製造、生物醫藥、金融科技、文化創意等各領域深度融合應用，打造具有國際競爭力的產供應鏈

三、兩岸要依託AI共同開發提供覆蓋醫療、健康、育兒、養老等民生領域的更智慧更普惠的解決方案，讓科技進步成果更好惠及兩岸民眾；

四、要促進兩岸青年相知相親。趙世通表示，AI是年輕的事業，也是年輕人的事業，AI必將為兩岸青年共同學習、共同創業、共同奮鬥的新天地。

趙世通表示，大陸將持續完善支持台胞台企發展的政策體系，著力優化發展環境，加大要素支持，強化服務保障，推動創新發展，強化兩岸產業鏈供應鏈連接。希望廣大台胞堅持「一個中國原則」和九二共識，反對台獨和外部勢力干涉，積極參與到兩岸經濟科技文化交流合作中來。

此次論壇圍繞AI基礎設施支撐智能化轉型、AI大模型驅動新質生產力、AI多模態重塑產業生態等主題展開對話。台灣方面，包含英業達集團（北京）電子技術有限公司總經理邱全成、台達電子研究院院長闕志克、鼎捷數智股份有限公司董事長葉子禎、台科大資管系特聘教授盧希鵬等企業代表、學者與會。大陸方面，有科大訊飛、北京工業大學計算機學院等單位參加。

世界AI大會舉辦8屆以來，首次有兩岸專題，27日上午舉行的「兩岸AI融合發展創新論壇」由國台辦海峽經濟科技合作中心、中國科技發展基金會主辦。記者陳宥菘／攝影
世界AI大會舉辦8屆以來，首次有兩岸專題，27日上午舉行的「兩岸AI融合發展創新論壇」由國台辦海峽經濟科技合作中心、中國科技發展基金會主辦。記者陳宥菘／攝影

AI 北京 規模 競爭力 供應鏈 國台辦

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