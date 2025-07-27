大陸新超長期國債 10月核發

為大力推動消費品以舊換新資金政策，大陸國家發改委表示，近日已會同財政部向地方核發今年第三批人民幣690億元超長期特別國債。央視報導，第四批超長期特別國債資金將於10月核發，金額也是人民幣690億元（約新台幣2,842億元）。

據央視報導，近日，大陸國家發展改革委已會同財政部，向地方核發了今年第三批人民幣690億元超長期特別國債支持消費品以舊換新資金。

報導指出，關於下階段以舊換新推動工作，一是繼續有序核發中央資金，按計畫將於10月核發今年第四批人民幣690億元超長期特別國債資金，繼續支持地方實施消費品以舊換新政策。

二是推動地方均衡用好資金。會同財政部、商務部等部門，督促地方分領域分時段細化資金使用計劃，改善補貼發放方式，確保政策實施更加平穩有序、資金均衡用到年底。