大陸新超長期國債 10月核發

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

為大力推動消費品以舊換新資金政策，大陸國家發改委表示，近日已會同財政部向地方核發今年第三批人民幣690億元超長期特別國債。央視報導，第四批超長期特別國債資金將於10月核發，金額也是人民幣690億元（約新台幣2,842億元）。

據央視報導，近日，大陸國家發展改革委已會同財政部，向地方核發了今年第三批人民幣690億元超長期特別國債支持消費品以舊換新資金。

報導指出，關於下階段以舊換新推動工作，一是繼續有序核發中央資金，按計畫將於10月核發今年第四批人民幣690億元超長期特別國債資金，繼續支持地方實施消費品以舊換新政策。

二是推動地方均衡用好資金。會同財政部、商務部等部門，督促地方分領域分時段細化資金使用計劃，改善補貼發放方式，確保政策實施更加平穩有序、資金均衡用到年底。

央視 財政 人民幣

延伸閱讀

大陸倡設全球AI合作組織 總部擬選址上海

林佳龍赴日考察 大陸駐日本大使館提出嚴正交涉

館長登央視！雙臂刺青變「隱形的翅膀」被笑爆　本人反應曝光

不顧華爾街示警 非戰爭或疫情等緊急狀況卻推升美債

相關新聞

大陸倡設全球AI合作組織 總部擬選址上海

2025世界人工智慧大會（WAIC）今日在上海開幕，大陸國務院總理李強致詞提議成立全球AI合作組織。就該組織相關規劃，據...

百度慧播星發佈新一代數字人技術NOVA

百度今天於世界人工智能大會（WAIC）上宣布，百度慧播星發布新一代數字人技術NOVA。NOVA預計將於10月向全行業開放...

阿里巴巴發布首款自研AI眼鏡「誇克AI眼鏡」

7月26日2025世界人工智能大會（WAIC）開幕首日，阿里巴巴發布了首款自研AI眼鏡「誇克AI眼鏡」的技術研發進展。

阿里AI眼鏡亮相炒熱市場 大陸「百鏡大戰」競爭白熱化

阿里巴巴昨（26）日在2025世界人工智慧大會（WAIC）開幕首日，公布首款自研「夸克AI眼鏡」的技術研發進展，目前已完...

陸7月製造業PMI估穩定好轉 下半年穩中有增

中國大陸國家統計局將於31日公布7月官方製造業PMI。法人分析認為，下半年在沒有大外部衝擊情況下，大陸製造業將保持穩中有...

上海新一批智能網聯汽車運營牌照發放 小馬智行部分區域搶先體驗

在第八屆世界人工智能大會（WAIC）上，上海新一批智能網聯汽車示範運營牌照今日正式發放，小馬智行科技（上海）有限公司、百...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。