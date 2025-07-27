人民幣「1元起拍」房現蹤…二手屋市場供過於求 房東選擇拍賣

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸多地出現「（人民幣）1元起拍」的房產。 路透
大陸多地出現「（人民幣）1元起拍」的房產。 路透

大陸多地出現「（人民幣）1元起拍」的房產。據克而瑞研究中心發布的報告顯示，6月共有278套房源的起拍價為人民幣1元，這些房源並非訴訟或破產處置而來，而是屋主選擇試水拍賣市場加快成交速度。

澎湃新聞報導，這些房源大多數來自於山東威海，共計216套，均為乳山的海景房，且並非集中在某一個小區。逾90個小區均有人民幣1元海景房起拍，且大多數房源為精裝修、家具齊全。

當前乳山二手房價已經降至每平方公尺人民幣2,000元，小戶型單套掛牌單價已降至人民幣7萬元以下，且基本沒有新房開發，二手房市場供過於求，為了提高周轉效率，部分賣方選擇以人民幣1元起拍。

除乳山海景房外，部分一二線城市也出現了「1元起拍」房產。2025年6月，上海、寧波、蘇州、南寧均有人民幣1元起拍的「特價房」。

從「標的物介紹」及「競買公告」來看，這些房產的競買公告中，部分明確寫明：本次拍賣非司法拍賣。

但從持續走低的統計局房價指數來看，大多數二手房周轉速度仍遠低於預期，尤其是那些掛牌量高的投資型、旅居型房產更是面臨有價無市的困境。再加之新房市場發展高品質住房、以及新房現房交易占比上升的衝擊，改善類二手房交易也在面臨更多挑戰。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進表示，「1元起拍」只是一些拍賣公司吸引購房者的噱頭，要注意背後是否有其他負債，防範認購後背負上新的成本。

業內人士表示，「1元起拍」房產使用權本質上類似小產權房交易，這種交易是否受法律保護以及將來遇到拆遷後是否真的能獲得賠償，並不能得到完全保障。一些業主想要快速出掉手中不好的資產，只能選擇委託法拍房公司進行變現。

克而瑞預計，隨著拍賣房被越來越多市場參與者所瞭解，預計下半年將有更多二手房房源選擇試水拍賣市場這條路，透過增加成交通路，進一步加快房源周轉速度，在提高存量住房使用率同時，也可推動一二手交易鏈條的恢復。

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