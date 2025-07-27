阿里AI眼鏡亮相炒熱市場 大陸「百鏡大戰」競爭白熱化

阿里巴巴昨（26）日在2025世界人工智慧大會（WAIC）開幕首日，公布首款自研「夸克AI眼鏡」的技術研發進展，目前已完成研發，預計將於年底前發表上市。將使大陸「百鏡大戰」戰火升級。

第一財經報導，夸克AI眼鏡深度融合阿里及支付寶生態，具備通義千問大模型和夸克最新AI能力，還支持高德導航、支付寶看一下支付、淘寶比價、飛豬商旅提醒等。

阿里巴巴智慧信息事業群智慧終端機業務負責人宋剛表示，夸克AI眼鏡採用高通AR1旗艦設計晶片加低功耗的輔助處理器雙芯設計，整合阿里資源突破AI眼鏡當前面臨的困境，以高德為例，夸克AI眼鏡實現騎行、步行場景下的導航指引。

阿里AI眼鏡小檔案

使用者戴上眼鏡後，螢幕就會顯示時間及喚醒眼鏡的方式，使用者根據提醒，喚起眼鏡就可發起支付任務，例如說「支付（人民幣）10元」，AI眼鏡就會提醒用戶「看一下支付二維碼」，再次確認支付金額後，螢幕就顯示支付已完成，全程不用掏手機。

為支撐多模態AI能力的落地，夸克AI眼鏡在硬體結構上進行了系統重構，具備通話、音樂、翻譯、會議紀要等主流功能，同時在AI交互、佩戴、顯示與影像、續航等方面實現突破。

宋剛透露，市面上現有產品多存在佩戴不適、續航短、AI交互弱等問題，並沒有讓AI眼鏡真正進入大眾消費領域。除了融合阿里巴巴自有生態，夸克AI眼鏡將會聯合全球領先的眼鏡品牌，透過技術、通路、服務以及C2M（Customer to Manufacturer，用戶直連製造）訂製能力的整合，解決使用者體驗的關鍵瓶頸。

去年底以來，大陸AI眼鏡市場動作不斷。百度、Rokid等廠商相繼發布新品，但遲未開賣；已開賣的品牌如雷鳥創新、閃極則反應平平，並未燒熱市場。

TechWeb報導，360集團創始人周鴻禕也透露，360將發表智慧眼鏡，並強調做眼鏡須帶「顯示」功能。

央視財經報導，包括三星、Meta、蘋果、字節跳動在內的科技巨頭，都計劃在2025年推出全新的AI+AR眼鏡產品或AI眼鏡產業鏈。傳統手機廠商、互聯網大廠、AR/VR廠商、AI眼鏡創企和跨界企業五方勢力雲集，企圖在這一賽道快速分一杯羹。