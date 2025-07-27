陸7月製造業PMI估穩定好轉 下半年穩中有增
中國大陸國家統計局將於31日公布7月官方製造業PMI。法人分析認為，下半年在沒有大外部衝擊情況下，大陸製造業將保持穩中有增發展態勢；而在非製造業商務活動指數方面，隨著暑期消費旺季來臨，接觸型服務相關行業有望在短暫回調後重回升勢。
今年4到6月的製造業PMI分別為49、49.5和49.7，已連續三個月低於50榮枯線，但呈現按月改善的走勢。中國物流與採購聯合會特約分析師張立群表示，PMI指數小幅回升，表明一系列增量政策的效果繼續顯現。
中國物流信息中心分析師文韜表示，隨著中美經貿關係階段性緩和，外部干擾因素影響減弱，大陸製造業回歸正常運行軌道，經濟內生動力穩定釋放，市場需求整體止降回升。
此外，6月非製造業商務活動指數為50.5，較5月上升0.2，非製造業總體繼續保持擴張。分析認為，隨著暑期消費旺季來臨，接觸型服務相關行業有望在短暫回調後重回升勢。
文韜預計，下半年在沒有大的外部衝擊下，隨著政策組合進一步發力，大陸製造業將保持穩中有增發展態勢，市場需求適度增長，企業供給平穩增長，市場價格穩定運行。
不過，也有分析指出，企業依然擔憂總需求的不確定性，還需要更積極穩定的國內政策。
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