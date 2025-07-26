上海世界AI大會首設兩岸展區 英業達、日月光等10家企業參展

2025世界人工智能大會（WAIC）26日起在上海登場，今年大陸國台辦直屬事業單位「海峽經濟科技合作中心」集結英業達、日月光等10家兩岸科技企業，首次以「兩岸AI融合發展創新展區」名義參展，展區還呈現已故歌手鄧麗君的虛擬人，現場演唱「月亮代表我的心」。大陸國台辦副主任趙世通在26日下午活動首日前往展區觀展。

國台辦經科中心首次在26日至29日世界AI大會期間，舉辦兩岸融合發展創新論壇及展覽展示活動。這是世界AI大會舉辦8屆以來，首次有兩岸展區，展現大陸希望藉AI熱潮促進兩岸經濟特別是科技領域的交流。

此次參展企業包含聯發科、日月光、英業達、鼎捷數智、達明機器人、友達數位、寅家科技、慧雪科技、群真有限公司、北京冠亞有誠文化科技有限公司等。視覺特效公司數字王國則獲邀在展區裡呈現虛擬鄧麗君。

26日下午，大陸國台辦副主任趙世通、經科中心主任袁野、經科中心副主任李輝、上海市台辦主任金梅等人前往展區觀展，聽取每個參展企業代表的介紹，包含英業達集團（北京）電子技術有限公司總經理邱全成、日月光駐北京辦事處首席代表俞凱爾等親自解說。一行人在展區停留約45分鐘。

英業達今年是首度參展上海世界AI大會，除了在兩岸AI融合發展創新展區內有伺服器、智慧醫療及虛實元邦三個產品板塊展台，也設有獨立主展位，專門展示伺服器。

邱全成受訪表示，大陸在AI領域擁有很大的市場，包括在應用方面，以及擁有龐大的數據量，希望藉由這次參展機會，把台灣最新的產品跟技術在大陸進行推廣。

談及兩岸AI合作，邱全成說，台灣的硬體設備具備世界級能力，大陸則有AI應用市場，「我想可以軟（體）硬（體）結合，大家一起合作，甚至邁向全球更大的市場。」他建議，兩岸AI交流可以從數字經濟領域開始，因為創業者、企業的目標無非就是要變現，在此基礎上，可以再進行包括產業產品技術人才的交流。

數字王國執行董事孫大千受訪表示，兩岸人民對於鄧麗君都有很特殊的情感，現場呈現的虛擬鄧麗君演唱影片的所有畫面全是AI生成，包含會動的荷花、跳動的蛙，以及水波紋。他說，除了機器人的時代來臨，虛擬人的時代也將來臨。

孫大千表示，大陸一直是數字王國很重視的一個市場，過去的比重並沒有很高的原因，是因為好萊塢拍電影比較捨得砸錢，但大陸這些年急起直追，動畫電影《哪吒二》的出現是大陸電影產業的轉捩點，電影市場未來是可以期待的，「這次錯過了《哪吒二》，我們希望有機會跟《哪吒三》合作」。