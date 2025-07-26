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大陸倡設全球AI合作組織 總部擬選址上海

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸提出成立全球AI合作組織，初步規劃選址上海。圖為上海外灘觀景台。路透
大陸提出成立全球AI合作組織，初步規劃選址上海。圖為上海外灘觀景台。路透

2025世界人工智慧大會（WAIC）今日在上海開幕，大陸國務院總理李強致詞提議成立全球AI合作組織。就該組織相關規劃，據央視新聞，這是中方堅持踐行多邊主義、推動共商共建共享全球治理的重要措施，初步考慮該組織總部設在上海。

據央視新聞，7月26日，中國政府倡議成立世界人工智慧（AI）合作組織。這是中方堅持踐行多邊主義、推動共商共建共享全球治理的重要措施，也是中方響應全球南方呼聲、助力彌合數位和智慧鴻溝、促進人工智慧向善普惠發展的實際行動。

報導還提到，初步考慮該組織總部設在上海。

今天上午，2025世界人工智慧大會暨人工智慧全球治理高級別會議在上海開幕，本屆大會主題為「智慧時代，同球共濟」，中方由李強出席致詞。

李強表示，當前AI治理碎片化，他提議成立全球AI合作組織，呼籲各國調和發展與安全。他還提到，AI技術發展面臨高階運算晶片缺乏、人才交流受限等限制因素，喊話突破瓶頸，追求開放與協同創新。

李強指出，人工智慧資源集中在少數國家及公司，「技術封鎖可能使人工智慧成為少數玩家的遊戲」，促進包容與公平的人工智慧才能讓更多國家能從中受益，所有國家及企業都應享有平等開發及利用人工智慧的權利。

他說，大陸樂於與其他國家，特別是全球南方國家分享中方人工智慧發展進程及產品。

另據上海市委機關報解放日報，在WAIC開幕前，昨日上海市就已召開2025上海人工智慧戰略諮詢專家會議，上海市長龔正出席並講話，與會者就AI的基礎研究、產業生態、規劃治理等議題研討。

龔正在會上說，打造具有全球競爭力的人工智慧技術和産業創新高地，是上海推進高質量發展的迫切需要，更是為國擔當、勇為尖兵的重大使命。他表態，要全面推進人工智慧科技創新、産業發展、賦能應用，深化治理實踐探索，加快建設人工智慧「上海高地」。

AI 上海 李強 龔正

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