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林佳龍赴日考察 大陸駐日本大使館提出嚴正交涉

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導

外交部林佳龍近日低調赴日訪問，與日本自民黨等重要人士會面。繼大陸外交部亞洲司司長劉勁鬆緊急約談日本駐華使館首席公使橫地晃，大陸駐日本大使館也向日方提出嚴正交涉，指日本政府罔顧中方事先多次交涉，執意放任林佳龍入境竄訪，縱容其在日國內大肆從事謀「獨」挑釁活動。

據央視，7月25日，針對日本政府縱容台灣地區外事部門負責人林佳龍入境竄訪，大陸駐日本大使館公使施泳緊急向日本外務省亞大局長金井正彰提出嚴正交涉和強烈抗議。

大陸駐日本大使館表示，我方強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，一個中國原則是不可逾越的紅線，不容絲毫政治操弄。

大陸駐日本大使館表示，日本政府罔顧中方事先多次交涉，執意放任林佳龍入境竄訪，縱容其在日國內大肆從事謀「獨」挑釁活動，中方對此絕不容忍，要求日本政府恪守中日四個政治文件精神和在台灣問題上所作嚴肅承諾。中方將關注日方表現，據此作出進一步反應。

另據大陸外交部官網，2025年7月25日，大陸外交部亞洲司司長劉勁鬆緊急約談日本駐華使館首席公使橫地晃，就台灣當局外事部門負責人林佳龍竄訪日本一事進行嚴正交涉，提出強烈抗議。

劉勁松表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，事關中日關係政治基礎和兩國間基本信義。日方縱容林以所謂「私人身份」竄訪，為其從事反華分裂政治活動提供舞台，發出嚴重錯誤信號。

日本 外交部 林佳龍

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