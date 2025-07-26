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百度慧播星發佈新一代數字人技術NOVA

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
在今天開幕的2025世界人工智能大會（WAIC）上，百度慧播星發佈新一代數字人技術 NOVA（圖／取自IT之家）
在今天開幕的2025世界人工智能大會（WAIC）上，百度慧播星發佈新一代數字人技術 NOVA（圖／取自IT之家）

百度今天於世界人工智能大會（WAIC）上宣布，百度慧播星發布新一代數字人技術NOVA。NOVA預計將於10月向全行業開放，屆時普通用戶也可獲得媲美頭部主播的專業帶貨能力。

據IT之家，NOVA依託文心大模型4.5的大師級劇本模式，能生成優質腳本並驅動多模態協同，讓數字人在直播間實現形神音容的高度匹配；搭載的AI大腦可即時接收直播數據並自主決策，調度多智能體完成問答互動，並結合熱點輸出風格化內容；高效復刻能力僅需10分鐘真人樣本，就能完成聲情動作復刻，實現聲音、動作與氛圍的精準匹配。

百度官方稱，該技術曾支撐羅永浩數字人直播間創下5500萬GMV，預計將於10月向全行業開放。屆時，普通用戶也可獲得媲美頭部主播的專業帶貨能力，這標誌著超頭主播能力復刻進入規模化量產時代。

香港經濟日報報導，百度指出，目前，NOVA技術已進入邀測階段，提前應用於教育、健康等十餘個行業的達人與商家。

另外，百度三大AI核心技術和產品——蘿蔔快跑、飛槳深度學習平台、百度智算集群，入選中國人工智能產業創新成果展。蘿蔔快跑擔任了本屆WAIC的大會接駁車。

此次WAIC大會上，百度展出多款核心AI產品和技術，也有秒噠、百度文庫、百度網盤、百舸AI異構計算平台、百度智能雲千帆大模型平台，以及文心一言、文心快碼等等。

百度 直播 主播

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