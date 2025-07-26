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阿里巴巴發布首款自研AI眼鏡「誇克AI眼鏡」

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
阿里巴巴旗下首款自研旗艦AI眼鏡在今天人工智能終端產業發展論壇上亮相。（圖／取自IT之家）
阿里巴巴旗下首款自研旗艦AI眼鏡在今天人工智能終端產業發展論壇上亮相。（圖／取自IT之家）

7月26日2025世界人工智能大會（WAIC）開幕首日，阿里巴巴發布了首款自研AI眼鏡「誇克AI眼鏡」的技術研發進展。

據陸媒報導，誇克AI眼鏡深度融合了阿里和支付寶生態：具備通義千問大模型和誇克最新AI能力，支持高德近眼導航、支付寶看一下支付、淘寶比價、飛豬商旅提醒等豐富場景。

此外，誇克AI眼鏡具備通話、音樂、翻譯、會議紀要等主流功能，並在AI交互、佩戴、顯示與影像、續航等方面實現了突破。

據36氪旗下《智能湧現》此前報導，這款AI眼鏡將具備市場上多數同類產品的基礎功能，如語音助手、音樂播放、電話通話和實時翻譯等；同時還將深度整合「阿里巴巴生態」的多項功能，包括地圖、支付和購物等。

知情人士透露，高德、支付寶和淘寶技術團隊均參與了這款產品的研發。在AI能力方面，這款眼鏡將調用通義千問作為基礎模型，誇克將訓練學習和健康方面的垂類模型。

硬體規格方面，這款眼鏡可能會有兩個版本，一種是不帶顯示功能的AI智慧眼鏡，另一種是帶顯示功能的AI + AR智慧眼鏡，後者具有更高的優先級，預計這些產品將採用雙晶片架構，搭載高通驍龍AR1和恆玄BES2800晶片。

此外，這款眼鏡由天貓精靈硬體團隊和誇克 AI 研發團隊協同完成，主要負責人為阿里巴巴智能信息事業群智能終端業務負責人宋剛，他曾擔任過多款華為旗艦手機主架構師。

眼鏡 團隊 淘寶

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