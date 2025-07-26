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上海新一批智能網聯汽車運營牌照發放 小馬智行部分區域搶先體驗

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
在7月26日至7月29日世界人工智能大會期間，小馬智行在世博展覽館周邊開放Robotaxi服務供市民搶先體驗。（圖／小馬智行微信公眾號）
在7月26日至7月29日世界人工智能大會期間，小馬智行在世博展覽館周邊開放Robotaxi服務供市民搶先體驗。（圖／小馬智行微信公眾號）

在第八屆世界人工智能大會（WAIC）上，上海新一批智能網聯汽車示範運營牌照今日正式發放，小馬智行科技（上海）有限公司、百度智行科技（上海）有限公司、賽可智能科技（上海）有限公司等成為首批獲准企業。

據《科創版日報》，小馬智行將聯合上海錦江集團旗下錦江出租，以浦東金橋和花木核心區域為起點，逐步向公眾開放自動駕駛服務。乘客可在相關運營範圍內，一鍵呼叫Robotaxi（自動駕駛計程車）。

報導指出，隨著浦東新區第三批自動駕駛測試道路的開放，上海市累計開放測試道路里程已突破2700公里，範圍覆蓋包括部分內環範圍的中心城區。

小馬智行也在微信公眾號發布消息，獲得新一批智能網聯汽車示範運營牌照，象徵小馬智行在四大一線城市（北京、上海、廣州、深圳）構建大陸最具示範效應的自動駕駛商業化網絡。這也是繼2024年7月小馬智行獲得首批上海浦東新區智能網聯汽車示範應用許可後又一重要突破。

小馬智行表示，乘客在金橋地區的運營範圍內，只需通過「小馬智行」App 或同名微信、支付寶小程序，即可一鍵呼叫Robotaxi，「這項服務的落地，不僅讓上海智能網聯汽車商業化應用邁入新階段，更讓自動駕駛技術真正走進市民日常生活。」

在7月26日至7月29日世界人工智能大會期間，小馬智行在世博展覽館周邊開放 Robotaxi服務供市民搶先體驗，涵蓋世博展覽館、中華藝術宮等多個熱門地點。

上海 Robotaxi

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