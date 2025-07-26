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被投訴發霉！陸Costco下架「麻六記」酸辣粉 館長上月才在店裡直播

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
深圳、上海、寧波等地的消費者陸續在社群平台投訴，在Costco買到發霉的麻六記酸辣粉（圖／取自南都灣財社）
深圳、上海、寧波等地的消費者陸續在社群平台投訴，在Costco買到發霉的麻六記酸辣粉（圖／取自南都灣財社）

大陸多地消費者反映Costco下架汪小菲餐飲品牌麻六記的產品酸辣粉，日前，深圳上海、寧波等地的消費者陸續在社群平台投訴，在Costco買到發霉的麻六記酸辣粉。

據南都灣財社，針對門市下架麻六記，Costco相關負責人25日表示，是在近期例行商品品質巡檢中，發現該產品存在品質波動。出於商品品質管控要求，主動暫停該產品銷售。目前麻六記酸辣粉在Costco沒有明確重新上架時間。

另據藍鯨新聞，Costco上海門市的工作人員稱，麻六記酸辣粉產品近兩日確實已從賣場下架，下架是因收到廠商（麻六記方）的通知，關於下架的具體原因還不清楚。目前也沒有關於召回麻六記酸辣粉產品的通知。

在被Costco下架之前，深圳、上海、寧波等地的消費者陸續在社群平台投訴，在Costco買到發霉的麻六記酸辣粉，且門市已經退款產品的金額，進一步的補償賠償還在商討。

深圳陳女士表示，7月25日，她沖泡一盒從Costco買的麻六記酸辣粉，結果發現粉餅發霉，且有一股刺鼻的味道。她向深圳Costco門市反映此事，目前門市已經退貨，並退還商品金額，其他訴求賠償則在下周五前會收到回覆。

報導指出，麻六記集團創立於2020年，主要關聯分別為北京麻六記餐飲管理有限公司、食通達公司、成都麻九記餐飲管理有限公司。其中，食通達公司負責速食板塊的經營，也是酸辣粉等食品業務的經營，汪小菲為食通達公司的董事長。

6月12日，館長陳之漢首次前往大陸上海行的第三天晚上，受邀到汪小菲在上海的「麻六記」用餐，與汪小菲同桌閒話家常開吃播，達到該次6天5夜全程直播行程的最高潮，線上同時在線觀眾40萬人，創下台灣YouTube直播同時在線人數的新紀錄。 

麻六記的酸辣粉主要依靠第三方代工生產，阿寬食品為主要製造商。根據阿寬食品遞交的上市申請書和財報，麻六記從2022年起為阿寬食品第一大客戶，2022年，麻六記向阿寬食品採購方便食品的金額為人民幣5,034.51萬元，2023年增長245.65%；2024年增長15.52%達人民幣2.01億元，增速已經明顯放緩。

Costco 上海 深圳 陳之漢

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