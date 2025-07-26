世界AI大會上海開幕 陸總理李強提議成立全球AI合作組織

2025世界人工智慧大會（WAIC）26日上午在上海世博中心開幕，大陸國務院總理李強致詞表示，當前AI治理碎片化，他提議成立全球AI合作組織，呼籲各國調和發展與安全。他還提到，AI技術發展面臨高階運算晶片缺乏、人才交流受限等限制因素，喊話突破瓶頸，追求開放與協同創新。

2025世界人工智慧大會暨人工智慧全球治理高級別會議於7月26日至28日在上海世博中心和世博展覽館舉辦，大會主題為「智慧時代，同球共濟」。

綜合香港電台、路透報導，李強在開幕式致詞表示，全球人工智慧加速發展，正在賦能眾多產業，成為新的增長引擎，但亦有風險，包括對就業的影響。人工智慧的良善應用和包容性至關重要，人工智慧應成為造福人類的國際公共財產。

李強指出，人工智慧資源集中在少數國家及公司，「技術封鎖可能使人工智慧成為少數玩家的遊戲」，促進包容與公平的人工智慧才能讓更多國家能從中受益，所有國家及企業都應享有平等開發及利用人工智慧的權利。大陸樂於與其他國家，特別是全球南方國家分享中方人工智慧發展進程及產品。

李強並指，人工智慧治理仍處於碎片化狀態，亟需加強協調，形成全球公認的人工智慧框架。

李強提到，人工智慧技術發展迅速，但也面臨高階運算晶片缺乏、人才交流受限等限制因素。重要的是要突破這些瓶頸，必須追求開放及協同創新。他並指，大陸正在推動開源發展，願與各國加強軟硬體合作。

當前美中高科技競爭加劇，人工智慧正成為世界兩大經濟體之間的關鍵戰場。不過，大陸限制稀土出口的策略，已有效地反制美國先進晶片的出口管制，美國近期放寬了部分晶片相關限制的決定。

WAIC由大陸外交部、國家發改委、教育部、科技部、工信部、國務院國資委、國家網信辦、中國科學院、中國科協和上海市政府共同主辦。大陸外交部表示，中方已邀請來自40多個國家和國際組織的高級別代表出席，各方將圍繞深化創新合作、釋放智慧紅利；推動普惠發展、彌合智慧鴻溝；加強協同共治、確保智慧向善三項重點議題開展深入研討。