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路透：長和售港口業務 獨家談判期可能延長

中央社／ 台北26日電

路透社報導，香港長和集團擬出售海外港口業務給美資貝萊德等組成的財團，此交易不太可能於7月27日獨家談判期屆滿前完成，不過談判不太可能破裂，獨家談判期可能會延長。

香港長和集團今年3月4日發出新聞稿，表示與貝萊德（BlackRock）及碼頭投資有限公司（TerminalInvestment Limited, TiL）財團達成原則性協議，出售海外43個港口業務，包括巴拿馬運河兩端的兩個港口。

不過，此項交易引起中方不滿，有關巴拿馬運河兩個港口的交易沒有按原定計畫，於4月2日或之前簽訂。

路透社25日報導，買賣雙方的獨家談判期有145天，於27日屆滿，雙方不太可能於獨家談判期屆滿前達成交易協議。不過，據3名接近長和的人士透露，談判不太可能破裂，獨家談判期可能會繼續延長。

貝萊德及碼頭投資有限公司沒有回應路透社的置評請求。

據外媒此前報導，中國國企中國遠洋海運集團（COSCO）洽談加入買方財團，並要求在財團中擁有否決權或同等權力，以阻止任何可能會損害中國利益的決定。

香港 碼頭 巴拿馬運河

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