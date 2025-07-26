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2025上半年中國土地出讓收入 比高峰期下降逾50%

中央社／ 台北26日電

中國今年上半年國有土地使用權出讓收入較去年同期減少6.5%，比高峰時期2021年上半年的降幅超過50%，顯示房地產市場活躍度繼續下降，地方政府財政壓力也會加大。

經濟觀察報報導，中國財政部25日召開2025年上半年財政收支情況新聞發布會，介紹了上半年財政收支情況。

上半年，全國一般公共預算收入人民幣11兆5566億元（約新台幣46兆2264億元），年減0.3%。其中，全國稅收收入9兆2915億元，年減1.2%；非稅收入2兆2651億元，年增3.7%；國有土地使用權出讓收入1兆4271億元，年減6.5%。

報導指出，土地出讓收入相比高峰時期2021年上半年的3兆4436億元，降幅超過50%。

這表明在房地產市場走弱，開發商拿地意願不強；地方政府在土地出讓方面獲得的資金減少，會給地方財政帶來一定壓力。

另外，在經濟下行期間，由於稅收降低，為了保持財源，官方會努力拓展非稅收入，譬如中國2024年非稅收入就大增25.4%。其中，官方是否為了增加收入而濫加罰款也引發關注，相關現象曾引發批評。2024年，非稅收入中的罰沒收入成長達14.8%。

據財政部國庫支付中心副主任唐龍生介紹，2025年上半年，全國非稅收入2.27兆元，年增3.7%，增幅比第一季下降5.1個百分點。其中，5月和6月非稅收入分別下降2.2%、3.7%。

他表示，上半年，全國非稅收入中的國有資產有償使用收入成長4.8%，主要是地方多管道盤活資產，行政事業單位國有資產處置、出租、出借等收入增加帶動；行政事業性收費收入增長1%，增幅比第一季下降4.5個百分點；罰沒收入下降4.3%，降幅比第一季擴大2.9個百分點。

稅收 財政 資產

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