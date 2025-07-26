H20恢復在陸銷售 階躍星辰與陸本土晶片企業組聯盟搶佔市場

面對輝達15日宣布將恢復旗下AI晶片H20在大陸的銷售，大陸多家國產晶片企業選擇與大陸「大模型六小虎」之一的階躍星辰結盟，發起「模芯生態創新聯盟」，透過國產模型與晶片的相互提升，試圖搶佔大陸市場。不過分析指出，各家晶片企業願意花多大力氣進行適配，仍取決於階躍星辰能提供多大訂單。

據財新報導，該聯盟首批成員包括華為昇騰、沐曦、壁仞科技、燧原科技、天數智芯、無問芯穹、寒武紀、摩爾線程、硅基流動等，絕大多數都是GPU和AI晶片廠商，與輝達直接競爭。

上海AI晶片企業燧原科技董事長兼執行長趙立東在會上表示，國產模型與晶片的相互提升，可以大幅提升國產晶片的性價比，「階躍星辰主動提出為國產晶片開發大模型，大模型廠商能夠主動說出這一點，給了我們晶片廠商很強的信心」。

壁仞董事長兼執行長張文提到，國產大模型的水準與國外接近，而國產晶片仍落後於美國，通過滿足國產大模型在超長文本、多模態、大規模推理等方面的需求，可以幫助國產晶片更好地定義未來的產品，使晶片設計更有前瞻性。他還表示，目前國產AI晶片想更好地服務於國產大模型，首先要確保充足的算力供應，拿到先進AI晶片的產能。

階躍星辰副總裁朱亦博指出，大陸國產晶片的運算效能普遍弱於輝達大陸特供版H800晶片，再加上缺乏最先進的高頻寬記憶體（HBM），國產晶片也難以達到H20那樣的顯示記憶體頻寬。

他表示，DeepSeek的V3模型主要針對H800調整，阿里的Qwen3混合推理模型主要針對H20調整，而階躍星辰最新發布的基礎大模型Step 3是針對國產晶片的特點開發，通過在推理時不要求過高的算力和顯存，從而更好地發揮國產晶片的性價比優勢。通過成立聯盟，階躍星辰一方面會讓自己的模型去適應國產晶片的特點，並與之一起迭代，同時在雙方產品上市前會向對方通報產品設計資訊，提前完成調整。

不過財新也指出，聯盟之中，各家晶片企業願意花多大力氣進行適配，仍取決於階躍星辰能提供多大訂單。國產AI晶片中，華為昇騰由於最早解決了產能問題，一家獨大，而華為不僅有自研的盤古大模型，可以實現「國芯國模」，科大訊飛的星火模型也是基於昇騰晶片開發。當天，華為僅派出昇騰計算業務總裁張迪煊參與聯盟成立儀式，並未上台演講。