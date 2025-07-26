快訊

不只趙少康亮票！截至中午全國投票共36件違規

中南部明起7天容易下雨 粉專：要有「下到生菇」心理準備

中職／兄弟再簽約2洋投！ 新聞稿已開示「一軍規畫無德保拉」

H20恢復在陸銷售 階躍星辰與陸本土晶片企業組聯盟搶佔市場

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸多家國產晶片企業與「大模型六小虎」之一的階躍星辰結盟，發起「模芯生態創新聯盟」。（圖／取自澎湃新聞）
大陸多家國產晶片企業與「大模型六小虎」之一的階躍星辰結盟，發起「模芯生態創新聯盟」。（圖／取自澎湃新聞）

面對輝達15日宣布將恢復旗下AI晶片H20在大陸的銷售，大陸多家國產晶片企業選擇與大陸「大模型六小虎」之一的階躍星辰結盟，發起「模芯生態創新聯盟」，透過國產模型與晶片的相互提升，試圖搶佔大陸市場。不過分析指出，各家晶片企業願意花多大力氣進行適配，仍取決於階躍星辰能提供多大訂單。

據財新報導，該聯盟首批成員包括華為昇騰、沐曦、壁仞科技、燧原科技、天數智芯、無問芯穹、寒武紀、摩爾線程、硅基流動等，絕大多數都是GPU和AI晶片廠商，與輝達直接競爭。

上海AI晶片企業燧原科技董事長兼執行長趙立東在會上表示，國產模型與晶片的相互提升，可以大幅提升國產晶片的性價比，「階躍星辰主動提出為國產晶片開發大模型，大模型廠商能夠主動說出這一點，給了我們晶片廠商很強的信心」。

壁仞董事長兼執行長張文提到，國產大模型的水準與國外接近，而國產晶片仍落後於美國，通過滿足國產大模型在超長文本、多模態、大規模推理等方面的需求，可以幫助國產晶片更好地定義未來的產品，使晶片設計更有前瞻性。他還表示，目前國產AI晶片想更好地服務於國產大模型，首先要確保充足的算力供應，拿到先進AI晶片的產能。

階躍星辰副總裁朱亦博指出，大陸國產晶片的運算效能普遍弱於輝達大陸特供版H800晶片，再加上缺乏最先進的高頻寬記憶體（HBM），國產晶片也難以達到H20那樣的顯示記憶體頻寬。

他表示，DeepSeek的V3模型主要針對H800調整，阿里的Qwen3混合推理模型主要針對H20調整，而階躍星辰最新發布的基礎大模型Step 3是針對國產晶片的特點開發，通過在推理時不要求過高的算力和顯存，從而更好地發揮國產晶片的性價比優勢。通過成立聯盟，階躍星辰一方面會讓自己的模型去適應國產晶片的特點，並與之一起迭代，同時在雙方產品上市前會向對方通報產品設計資訊，提前完成調整。

不過財新也指出，聯盟之中，各家晶片企業願意花多大力氣進行適配，仍取決於階躍星辰能提供多大訂單。國產AI晶片中，華為昇騰由於最早解決了產能問題，一家獨大，而華為不僅有自研的盤古大模型，可以實現「國芯國模」，科大訊飛的星火模型也是基於昇騰晶片開發。當天，華為僅派出昇騰計算業務總裁張迪煊參與聯盟成立儀式，並未上台演講。

H20 推理

延伸閱讀

陸走私輝達AI晶片 維修商機大

兩岸人物／智元董座 組機器人大軍

英特爾擬放棄14A先進製程 專家：象徵美製造晶片末日來臨

經濟日報社論／台灣關稅談判 還有可用籌碼

相關新聞

世界AI大會上海開幕 陸總理李強提議成立全球AI合作組織

2025世界人工智慧大會（WAIC）26日上午在上海世博中心開幕，大陸國務院總理李強致詞表示，當前AI治理碎片化，他提議...

H20恢復在陸銷售 階躍星辰與陸本土晶片企業組聯盟搶佔市場

面對輝達15日宣布將恢復旗下AI晶片H20在大陸的銷售，大陸多家國產晶片企業選擇與大陸「大模型六小虎」之一的階躍星辰結盟...

階躍星辰發布新一代基礎大模型 聯合多家晶片及基礎設施廠商創聯盟

2025世界人工智能大會（WAIC 2025）開幕前夕，大模型企業階躍星辰25日在上海正式發布其新一代基礎大模型Step...

力推以舊換新 陸第四批超長期特別國債資金10月下達

為大力推動消費品以舊換新資金政策，大陸國家發展改革委近日已會同財政部向地方下達了今年第三批人民幣690億元超長期特別國債...

陸走私輝達AI晶片 維修商機大

美國政府禁止出口先進AI晶片至大陸，但大陸走私輝達AI晶片猖獗下，大陸竟出現十多家專門維修美方禁售的輝達H100晶片、A...

陸智慧機第2季出貨減 第3季有壓

根據Counterpoint Research發布的數據，今年第2季，大陸智慧手機出貨量年減2.4%。另據IDC公布第2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。