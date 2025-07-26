兩岸人物／極智嘉鄭勇 抓住物流商機

7月9日於港交所上市，發行價16.8港元，9日開盤一度衝上17港元，市值突破220億港元，不僅是今年以來港股最大規模的機器人企業IPO，也是今年以來香港市場規模最大的非A+H（陸股+港股）的科技企業IPO。

極智嘉利用機器人、AI、大數據和IoT等技術，產品矩陣涵蓋貨架到人、貨箱到人、托盤到人、分揀、搬運等多個應用場景，服務客戶包括電商、快遞、醫藥、汽車、3C等眾多企業。按收入計，極智嘉是全球最大的倉儲履約AMR（自主移動機器人）解決方案提供商，連續六年蟬聯第一。

極智嘉創辦人兼執行長鄭勇曾先後在機器人自動化公司ABB擔任運營經理，負責機器人和工廠自動化解決方案；以及在聖戈班集團旗下企業擔任廠區經理。

2013年，鄭勇加入新天域資本，成為TMT和機器人行業的高級經理，負責投資研究與投後管理。鄭勇從中洞察出倉儲搬運機器人的商機，並受亞馬遜收購的倉儲機器人Kiva所啟發，選擇在2015年創業做物流機器人。

鄭勇曾表示，倉儲機器人在導航及環境感知上的要求可能會略低，但對上層系統的軟體能力要求很高，要透過實際的業務積累，才能讓這個系統功能越來越豐富，「單一功能並不複雜，但很多功能集合在一起，就成了複雜的系統工程。」他也認為，機器人公司管理多個倉庫時，可以根據不同客戶需要靈活調配機器人，使機器人在不同的倉庫之間實現共用共享。因此，機器人系統帶來的革命不僅僅是柔性自動化，也是設備供應商與客戶之間的合作方式革命。

目前，極智嘉已累計服務800家終端客戶，客戶分布在全球40多個國家和地區。為了本地化服務，公司在全球設立超過48個服務站點、13個備件中心，具備快速響應能力。截至2024年12月31日，極智嘉目前交貨量約5.6萬台，70%以上總收入來自海外。主要集中在電子商務、快消品、第三方物流。高效交付的本地化經營體系，轉化為更強的客戶黏性與復購動能。2024年極智嘉整體客戶復購率高達約74.6%，2024年關鍵客戶復購率高達84.3%，遠超過行業平均。