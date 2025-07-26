兩岸人物／智元董座 組機器人大軍

智元機器人才剛完成收購A股上市公司上緯新材，近期又引入了正大集團的戰略投資，將在生命科技、新零售、新消費、康養服務等垂直領域進行全場景業務的探索和開發。

背後推手，就是該公司董事長鄧泰華，看好人形機器人在健康安養陪伴場景的應用潛力。

智元機器人成立於2023年2月，由鄧泰華及華為天才少年「稚暉君」（彭志輝）在內的多位業內資深人士聯合創立，並先後獲得騰訊、京東等企業投資，形成「互聯網巨頭+零售巨頭」的資本矩陣。

鄧泰華，與稚暉君（彭志輝）均畢業於電子科技大學，曾在華為工作。相較90後的彭志輝，鄧泰華工作經驗更長，在華為奮鬥逾20載，曾任副總裁，主導鯤鵬、昇騰AI計算生態的構建。

中國經營報導，鄧泰華在主導華為昇騰AI晶片及鯤鵬算力平台期間累積的經驗，為他進軍具身智慧領域奠定了基礎。這些技術，也恰恰是構建人形機器人「大腦」（AI決策）與「神經系統」（通信控制）所需要的技術。在擔任計算產品線總裁之後，鄧泰華主導鯤鵬伺服器晶片、昇騰AI處理器生態的構建。2020年9月，在華為CONNECT大會上，鄧泰華宣布，華為向業界全面開放鯤鵬全棧、昇騰全棧、發布分散式多樣性計算軟體套件。

鄧泰華主導期間，鯤鵬、昇騰的開發者群體快速增長。2020年起步後，2021年9月達到100萬，2022年6月則超過了200萬。

鄧泰華在華為時就非常貼近人形機器人，華為2022年4月首次涉足該領域與達闥機器人的合作就有他的身影，他明確提出華為可在昇騰AI基礎軟硬體平台、歐拉作業系統等方面提供支持。

36kr報導，智元機器人預判，康養陪伴會先入養老社區，再進家庭。接下來，智元將聯合合作夥伴開發康養服務機器人產品。正大集團的加入，則補上了全球化佈局的關鍵一環 ，依託正大在東南亞、歐洲等地的零售網路與康養機構，智元機器人可直接切入成熟市場的真實場景。

智元機器人目前擁有遠征、靈犀、精靈三條產品線，涵蓋交互服務、柔性製造、商用清潔機器人等產品。其中，靈犀系列定位更日常，注重交互帶來的情緒價值，是智元在人形機器人方向重點致力的產品線。2025年智元機器人發布一款雙足智慧人形機器人靈犀X2，搭配多模態交互大模型，能夠主動感知外部環境。

鄧泰華走的是硬軟體一體化路線。智元機器人既具備核心零部件自研及整機集成、製造能力，也自研通信框架、作業系統、大模型等軟體生態，搭建「本體+AI」全棧實力。

今年年初，公司下線第1,000台通用具身機器人。為了加速規模化，智元機器人擴大朋友圈，頻繁與上市公司合作。先是智元聯合軟通動力，借機器人作業系統及市場拓累展積，推動人形機器人落地行業場景；3月又與藍思科技合資成立智啟未來，整合精密製造能力，推進產業落地。