陸走私輝達AI晶片 維修商機大

美國政府禁止出口先進AI晶片至大陸，但大陸走私輝達AI晶片猖獗下，大陸竟出現十多家專門維修美方禁售的輝達H100晶片、A100晶片及其他各類高階晶片的公司，甚至有公司每月可維修多達500顆輝達AI晶片，主要是更換散熱風扇或其它零件。

英國金融時報估算，光是最近三個月，輝達先進AI晶片依然流入大陸，價值至少10億美元（約新台幣294億元）。

這股自去年底迅速興起的維修風潮，也間接反映出高階輝達晶片已大量流入大陸，凸顯華為推出多款自製AI晶片，性能仍不及輝達H100等頂級GPU，因此即使在禁售令下，輝達晶片仍極度搶手。

目前，輝達無法為在陸流通的H100與A100晶片，提供官方維修或更換服務。相比之下，若在他國，這類產品於三年保固期內出現故障，通常可獲免費更換。

路透報導，為限制大陸在人工智慧領域，尤其是軍事應用方面的技術發展，美國早於2022年9月就禁止尚未上市的H100晶片出口至大陸，並同步將已上市逾兩年的A100列入禁運清單。

但位於深圳的業者透露，目前大陸有十多家專門從事輝達AI晶片維修的小型公司。他們主要負責維修美方禁售的H100晶片、A100晶片及其他各類高階晶片。

業內人士指出，由於大陸的H100與A100晶片已連續多年進行數據處理，導致故障率上升，根據使用與保養頻率不同，輝達晶片的壽命通常介於兩至五年之間，之後便可能需要維修。

業者表示「目前維修需求非常大」，訂單多到他們另設一家新公司來專門處理這項業務，目前每月最多可維修達500顆輝達AI晶片。



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