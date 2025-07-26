陸智慧機第2季出貨減 第3季有壓

根據Counterpoint Research發布的數據，今年第2季，大陸智慧手機出貨量年減2.4%。另據IDC公布第2季大陸智慧手機市場出貨量年減4%。專家預估，智慧手機市場在第3季、第4季依舊會承壓，但若AI手機帶動換機潮的話，市場仍有機會回溫。

證券日報報導，諮詢機構納弗斯分析師李懷斌指出，大陸智慧手機第2季出貨量下滑，主要受市場需求不強、AI手機對市場拉動不明顯等因素影響。

深度科技研究院院長張孝榮表示，預計大陸智慧手機市場在第3季、第4季依舊會承壓，不過因換機周期重啟與AI驅動高端化初現復甦曙光，加上促銷節奏提速、銷售旺季等因素，市場仍有機會回溫。

面對消費需求的分化，龍頭手機廠商採取不同的競爭策略。Counterpoint報告顯示，從第2季度出貨量來看，華為品牌的中高端機型表現強勁，出貨量年增17.6%，出貨量佔有率從去年同期的15%提升至18.1%。

這一增長主要得益於中端Nova14系列的持續熱銷，以及高端機型的大幅降價。蘋果iPhone16系列則用最大幅度折扣刺激消費者的換機需求，但這可能會給下半年iPhone17基礎機型的銷售帶來壓力。

vivo、OPPO則主攻年輕、精品市場，兩家企業在鞏固中低端市場優勢的同時，不斷探索搶佔中高端市場。根據Counterpoint報告，第2季，vivo以中低端機型的強勁表現，位列出貨量第二名。

OPPO旗下子品牌OnePlus今年實現了令人矚目的增長，遊戲體驗成為關鍵賣點之一；小米的市占為15.7%，小米15等熱門機型通過降價維持了增長態勢。

Counterpoint高級分析師張萌萌表示，目前在競爭格局上，龍頭手機廠商存在拉鋸情況，並佔據大部分市占。

在不同時間點不同廠商各有優勢，例如在暑期，OPPO、vivo品牌手機的銷量就比較好。

雖然市場競爭加劇，但新機會也在醞釀。隨著AI在端側持續落地，大模型正與智慧手機加速融合。