京東擬收購德國零售商

大陸電商巨頭京東正與德國電子產品零售商Ceconomy就收購事宜進行深入談判，交易對Ceconomy的估值約為22億歐元（約新台幣760億元）。據稱，京東早在2023年底便曾表示有意收購Ceconomy，而京東創辦人劉強東今年6月中也曾表示，擬進軍歐洲電商市場。

據Ceconomy發布的聲明，京東正考慮以每股4.6歐元現金收購Ceconomy股份。聲明稱，雙方目前尚未簽署任何具有約束力的協議，且不確定會否提出正式收購建議。

路透指出，Ceconomy旗下擁有電子產品連鎖店MediaMarkt和Saturn，對京東而言，將可藉由這兩個品牌在歐洲各國約1,000家門市與電商平台的網絡，快速切入歐洲消費電子市場。

彭博報導引述知情人士，京東正與Ceconomy的主要股東進行洽談，若無法獲得這些股東的支持，交易可能會受到阻礙。一些大股東目前對於簽署不可撤回的股份出讓協議持保留態度。

金融界報導，劉強東今年6月談及國際業務時表示，京東未來最重要戰略是國際業務，目前京東在歐洲布局三年，物流技術基本建成，但仍需再完善半年，到年底完成，歐洲明年正式營業。

劉強東強調，京東國際業務不走跨境電商模式，而是採用本地電商、本地團隊的戰略。