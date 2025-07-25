中國節目測試36款智駕汽車 特斯拉表現最佳

中國汽車節目近日挑選36款最暢銷智慧駕駛車型，參加15類高風險事故場景測試，結果「團滅」，顯示當前的輔助駕駛功能無法勝任某些危險複雜的交通場景。其中，特斯拉車款的表現遠勝於其他品牌，獲得執行長馬斯克轉發回應。

第一財經報導，中國汽車資訊平台懂車帝，在輔助駕駛大型科普節目「懂車智煉場」中，選取中國暢銷的20多個品牌，包括小米、比亞迪、特斯拉等36款車型，模擬城市和高速公路上15個真實事故場景進行測試。

城市場景包括：開進大轉盤（圓環）、4個小學生過馬路、剎停電瓶與斑馬線上的兒童、故障車躲避等9項，其中，「開進大轉盤」通過率最低，僅23%；「4個小學生過馬路」與「剎停」的通過率皆為58%。測試車型當中，特斯拉Model X表現最佳，通過8項。

難度更高的高速公路場景包括：驚見事故車、施工路遇卡車、消失的前車、莽撞橫穿的豬等6項，其中「消失的前車」與「莽撞橫穿的豬」兩個場景的通過率分別僅14%、5%。

在高速場景模擬中，特斯拉Model 3、Model X的表現最好，都在6個項目中通過5個，其中Model 3僅「莽撞橫穿的豬」一項未通過；Model X為「高速臨時施工」一項未通過。其他車型未通過的數量均在3項以上。

節目播出後，在中國大陸社群掀起熱議，華為「鴻蒙智駕」等標榜智慧駕駛功能的中國品牌，則以「不予置評」回應。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）今天也在X平台轉發節目影片，表示由於（美國）數據出口相關法律的限制，特斯拉沒有當地訓練數據，但仍在中國取得了最高成績。他說，特斯拉將繼續增加訓練數據，力求達到全部通過的成績。

報導指出，參與測試的車型價格落差巨大，最便宜的比亞迪海鷗不到人民幣10萬元（下同，約新台幣41萬元），最貴的特斯拉Model X則超過70萬元。但測試表現顯示，高價車的輔助駕駛表現並不會更好。

表現排在前10的車型，均通過了至少兩項測試，其中廣汽AION RT和廣汽豐田鉑智3X指導價均在15萬元以下；而指導價為52.99萬元的小米SU7 Ultra，僅通過了「施工路遇卡車」一項。

懂車帝汽車安全內容負責人表示，節目發現，當前的輔助駕駛功能確實無法勝任某些危險複雜的交通場景，提醒民眾使用輔助駕駛功能時，駕駛要隨時準備接管車輛。

日前，中國公安部交通管理局長王強表示，當前中國上市銷售的汽車搭載的智駕系統，均不具備自動駕駛功能，還停留在輔助駕駛階段。