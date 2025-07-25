陸推加入DEPA　商務部稱取得積極進展

大陸積極推動加入「數位經濟夥伴關係協定」（DEPA）等國際協定，據大陸商務部網站今日發布，近日中方加入DEPA工作組第八次首席談判代表會議在智利聖地牙哥舉行，「談判取得積極進展」。

據大陸商務部，7月23到24日，大陸加入數位經濟夥伴關係協定（DEPA）工作組第八次首席談判代表會議在智利聖地牙哥舉行。

大陸商務部稱，中方和智利、新西蘭、新加坡、韓國等DEPA成員就中國加入談判進程及相關議題深入交換意見，談判取得積極進展。

這是今年1月，時任大陸商務部國際貿易談判副代表李詠箑在國新辦記者會上強調，今年大陸將積極推進加入「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）和DEPA，以及今年3月，大陸在全國兩會發布政府工作報告，明確列出今年將積極推動加入RCEP、DEPA後，中方下半年首次發布有關進展。

DEPA於2020年6月12日由新加坡、智利、紐西蘭三國線上簽署，是旨在加強三國間數位貿易合作並建立相關規範的數位貿易協定。後，大陸商務部部長王文濤曾於2021年11月，致信紐西蘭官員，代表中方正式提出加入DEPA的申請。

去年5月，韓國宣布，加入DEPA正式生效，成為第一個非創始成員國，而在韓國成功加入後，目前還有中國大陸、加拿大、哥斯大黎加、阿拉伯聯合大公國、祕魯、薩爾瓦多等多國已表明加入意願或正在進行加入談判。