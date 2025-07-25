快訊

雨彈狂炸！北北基12縣市大雨特報 大雷雨轟這地區

欠銀行逾20億！國光客運年虧1.9億 苦撐14條路線喊「不玩了」

還在用嗎？Google短網址下月「賜死」！官方公告：連結全面失效

陸推加入DEPA　商務部稱取得積極進展

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸商務部過去曾表示，中方加入《數位經濟夥伴關係協定》（又稱數碼經濟夥伴關係協定、DEPA）有利於推動數位貿易領域擴大開放。（澎湃新聞）
大陸商務部過去曾表示，中方加入《數位經濟夥伴關係協定》（又稱數碼經濟夥伴關係協定、DEPA）有利於推動數位貿易領域擴大開放。（澎湃新聞）

大陸積極推動加入「數位經濟夥伴關係協定」（DEPA）等國際協定，據大陸商務部網站今日發布，近日中方加入DEPA工作組第八次首席談判代表會議在智利聖地牙哥舉行，「談判取得積極進展」。

據大陸商務部，7月23到24日，大陸加入數位經濟夥伴關係協定（DEPA）工作組第八次首席談判代表會議在智利聖地牙哥舉行。

大陸商務部稱，中方和智利、新西蘭、新加坡、韓國等DEPA成員就中國加入談判進程及相關議題深入交換意見，談判取得積極進展。

這是今年1月，時任大陸商務部國際貿易談判副代表李詠箑在國新辦記者會上強調，今年大陸將積極推進加入「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）和DEPA，以及今年3月，大陸在全國兩會發布政府工作報告，明確列出今年將積極推動加入RCEP、DEPA後，中方下半年首次發布有關進展。

DEPA於2020年6月12日由新加坡、智利、紐西蘭三國線上簽署，是旨在加強三國間數位貿易合作並建立相關規範的數位貿易協定。後，大陸商務部部長王文濤曾於2021年11月，致信紐西蘭官員，代表中方正式提出加入DEPA的申請。

去年5月，韓國宣布，加入DEPA正式生效，成為第一個非創始成員國，而在韓國成功加入後，目前還有中國大陸、加拿大、哥斯大黎加、阿拉伯聯合大公國、祕魯、薩爾瓦多等多國已表明加入意願或正在進行加入談判。

智利 大陸商務部

延伸閱讀

大陸羽賽／37分鐘就拍退泰國球王 周天成直落二晉級4強

鄉林調整布局 賣青島房產

擬修訂價格法、要國資抵制內捲...陸官方總動員出手反內捲

陸對戰略礦產走私出口「出重拳」 稱形勢嚴峻

相關新聞

歐盟對陸太陽能玻璃　發起第二次雙反日落複審調查

在中歐峰會召開之際，據中國貿易救濟訊息網，歐盟於當地時間22日，對原產於中國的太陽能玻璃（Solar Glass）發起第...

陸推加入DEPA　商務部稱取得積極進展

大陸積極推動加入「數位經濟夥伴關係協定」（DEPA）等國際協定，據大陸商務部網站今日發布，近日中方加入DEPA工作組第八...

國際漫畫家大會重臨香港 展400原創 港漫畫教父談AI助力

「第20屆國際漫畫家大會」（ICC）24日在香港會展中心舉行啟動禮。本屆ICC是香港第二次擔任主辦地區，匯聚11個國家及...

綠營名嘴只顧著嘲諷 陸「時速400公里」高鐵早領跑全球

當美國加州高鐵停工、台灣名嘴嘲笑中國大陸高鐵之際，大陸即將在今年9月商業運行時速400公里的列車，繼續領跑全球。 目前大多數國家的高鐵最高速度多在時速300公里上下，例如日本、法國、德國都是320公里，南韓、義大利乃至台灣為300公里。大陸高鐵早在2017年9月就已在京滬線運行時速350公里的高鐵，8年來有近10條路線都運行了350公里的速度，今年下半年更將提升至400公里，再度刷新世界之最。

傳中國黑市交易輝達晶片 如「海鮮市場」貨源充足

英國媒體指出，中國黑市交易被管制的輝達晶片風氣盛，一位經銷商甚至形容如「海鮮市場」，不缺貨源。美國聯邦眾議院美中戰略競爭...

中國歐盟商會：歐洲跨國企業日益依賴中國以維持競爭力

彭博社報導，中國歐盟商會坦言，歐洲跨國企業日益依賴中國以維持競爭力。中國歐盟商會主席彥辭（Jens Eskelund）2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。