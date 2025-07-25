快訊

726無法投票！柯文哲打官司爭罷免投票權失敗 法院今早裁定駁回聲請

泰柬邊境衝突25日再傳交火！ 柬埔寨參議院呼籲國際採取行動

生日、求婚...為何有儀式感的飯局 台灣都愛以牛排為主

聽新聞
0:00 / 0:00

傳中國黑市交易輝達晶片 如「海鮮市場」貨源充足

中央社／ 華盛頓23日專電
圖為輝達示意圖。（美聯社）
圖為輝達示意圖。（美聯社）

英國媒體指出，中國黑市交易被管制的輝達晶片風氣盛，一位經銷商甚至形容如「海鮮市場」，不缺貨源。美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會今天在社群轉貼報導連結，呼籲絕不能讓北京利用美國晶片急速增加軍事實力。

英國「金融時報」（Financial Times）今天報導，美國收緊晶片出口管制後的3個月內，價值至少10億美元（約新台幣293億元）的輝達（NVIDIA）先進人工智慧晶片仍流入中國，凸顯美國遏制北京高科技野心方面存在侷限。

金融時報分析數十份銷售合約、公司文件以及多名第一手了解這些交易的人士資訊，結果顯示，美國禁止銷往中國的輝達B200晶片，卻在中國猖獗的半導體黑市中，成為最搶手、最容易買到的晶片。

OpenAI、Google及Meta等美國科技巨頭大規模使用B200晶片來訓練最新AI系統。根據金融時報查閱的文件，今年5月，多家中國經銷商開始向中國資料中心供應商賣B200晶片。

了解相關規定的律師稱，在中國，接收和賣出被管制的輝達晶片是合法的。不過，對中國銷售及運輸這些晶片已違反美國法規。

輝達長期堅稱「沒有證據表明任何AI人工智慧晶片遭轉運」，並對「金融時報」說，使用走私產品打造資料中心，不管從技術或財務的角度來看效果都很差，因為輝達只對授權產品提供服務和支援。

根據「金融時報」取得的文件，一家總部位於安徽的「時代之門」公司，是B200晶片的最大銷售商之一。「時代之門」今年2月成立，當時市場盛傳川普將停止向中國銷售H20晶片。

H20是輝達為中國市場量身設計的降規版AI晶片，目的是為符合美國出口管制規範。不過，美國政府今年4月將這款晶片也納入出口管制範圍，要求輝達在未獲得許可情況下，不得對中國銷售H20，直至上週川普政府才放行。

「金融時報」指出，這些晶片以預先組裝的機櫃形式出售，每個機櫃含8個B200晶片以及其他可直接接入資料中心的零件及軟體。這樣的機櫃約一個大行李箱大小，連同包裝重約150公斤。

目前每台機櫃的市場價格約300萬元至350萬元人民幣（約新台幣1437萬元）之間，低於5月中旬首次在中國大量上市時的400多萬元。目前的價格比美國同類產品的平均售價高約50%。

知情人士透露，自5月中旬以來，「時代之門」至少收到了兩批B200機櫃，每批數百個。他們將這些產品直接或間接出售給資料中心供應商及其他公司。據估計，「時代之門」及其相關公司已售出價值近4億美元的這類產品。

「出口管制並不能阻止最先進的輝達產品進入中國」。一位中國資料中心營運商指出，管制只會帶來低效率，並為甘冒風險的中間商賺取巨額利潤。

一些中國經銷商甚至在社群媒體上公然推銷超微（Supermicro）B200機櫃之類的產品，並附上帶有超微標識的包裝照片，但目前尚未核實這些產品是否已經售出。

根據知情人士及網路影片，為了展示這類機櫃「即插即用」的特性，一些經銷商會為買家提供測試服務。交易通常當場進行，買家驗貨後提貨。

此外，在社群媒體上，數百家貿易商及資料中心供應商會拉群組來撮合供需。

除了B200之外，其他多款受管制的輝達晶片，例如H200、H100和5090，也在抖音和小紅書等中國社群媒體平台上公開宣傳。「金融時報」看到的包裝、安裝照片及影片顯示，超微 、戴爾（Dell）和華碩（ASUS）等公司的產品標誌，但沒有跡象顯示這些公司知情這類宣傳或產品被銷往中國。

3家公司都表示，嚴格遵守所有法律法規，並對不遵守規定的合作夥伴採取行動。

業內專家指出，東南亞國家如今已成為中國企業取得管制晶片的市場。兩位知情人士透露，美國商務部正在討論最早9月起對泰國等國家實施更多針對先進AI產品的出口管制，防止中國透過第3地取得晶片。

美國商務部拒絕置評，泰國政府則未回應。

聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（House Select Committee on the Chinese CommunistParty）今天對這則報導推文表示，中共正急速打造能主宰印太區域的軍隊，而他們取得的每一顆晶片，都在加速這個進程，絕不能讓中國利用美國晶片來建構獨裁主義武器庫。

美國 社群媒體

延伸閱讀

美推AI行動計畫 台鏈利多 台達電、國巨等吃補

台積電美國亞利桑那廠報價現形 超微蘇姿丰揭密 美國製造貴5-20%

美食挺進美國 大拓點

美鬆綁監管 「不惜一切代價」要當AI領導者

相關新聞

傳中國黑市交易輝達晶片 如「海鮮市場」貨源充足

英國媒體指出，中國黑市交易被管制的輝達晶片風氣盛，一位經銷商甚至形容如「海鮮市場」，不缺貨源。美國聯邦眾議院美中戰略競爭...

中國歐盟商會：歐洲跨國企業日益依賴中國以維持競爭力

彭博社報導，中國歐盟商會坦言，歐洲跨國企業日益依賴中國以維持競爭力。中國歐盟商會主席彥辭（Jens Eskelund）2...

與范德賴恩共同出席中歐企業家座談 李強：合作是中歐唯一正確選擇

據新華社，大陸國務院總理李強昨24日下午在北京人民大會堂同歐盟委員會主席范德賴恩共同出席中歐企業家座談會。近60位中歐商...

反內捲競爭 陸擬修價格法

為了提振經濟，「反內捲」成為大陸官方行動關鍵字，近期大陸各部門陸續推出相關舉措。大陸發改委及市場監管總局昨（24）日發布...

陸股氣盛 站上三年半高點 人民幣升破7.15元 八個月新高

大陸股匯雙漲，上證指數昨（24）日收盤站上3,600點整數關卡，這也是時隔三年半，滬指收盤再度站上3,600點「心理關口...

上半年金價大漲 陸金條買氣不減

中國黃金協會24日發布數據顯示，今年上半年，中國黃金產量179.083噸，同比下降0.31%，黃金消費量505.205噸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。