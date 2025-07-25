中國歐盟商會：歐洲跨國企業日益依賴中國以維持競爭力

彭博社報導，中國歐盟商會坦言，歐洲跨國企業日益依賴中國以維持競爭力。中國歐盟商會主席彥辭（Jens Eskelund）24日接受彭博電視台採訪時說，為了以最具吸引力的價格提供最優質的產品，企業自然需要在最能以合理價格取得高品質零件的地方採購，「而在許多情況下，中國就是最好的選擇」。

新加坡聯合早報引述報導稱，彥辭指出：「我們實際上在許多方面看到，歐洲企業對中國的依賴並未減弱，反而可能愈加依賴。」他補充說，商會有超過四分之一的會員企業正日益在中國佈局生產。

正值中歐建交50週年，歐盟委員會主席范德賴恩與歐洲理事會主席科斯塔星期四在北京出席中歐峰會，並與中國國家主席習近平會晤。但從貿易摩擦到俄烏衝突，許多緊張議題為這場會談籠罩陰影。中國對稀土磁鐵實施出口管制，使歐洲汽車製造商面臨衝擊，而歐盟近期因俄烏戰爭制裁多家中國企業與銀行，引發北京反對。

彥辭指出，稀土出口限制是未來一年中歐雙方亟需解決的「最緊迫問題」，但他也坦言，對中歐峰會能達成「任何重大協議」的期待並不高。他說，我們認為，這可能是恢復信心的切入點之一。也就是說，找到一種模式，設計出更通用的許可方案，保障歐洲企業在華業務能夠持續運作。