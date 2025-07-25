與范德賴恩共同出席中歐企業家座談 李強：合作是中歐唯一正確選擇

據新華社，大陸國務院總理李強昨24日下午在北京人民大會堂同歐盟委員會主席范德賴恩共同出席中歐企業家座談會。近60位中歐商會和企業負責人出席。在聽取雙方企業家代表發言後，李強表示，從中歐建交50年歷程來看，合作是中歐雙方的唯一正確選擇。他強調，面對保護主義、單邊主義上升，中歐攜手堅持自由貿易、多邊主義，更加緊密開展經貿合作，就能為經濟全球化和國際產供鏈穩定發揮中流砥柱作用。

范德賴恩在致詞中表示，歐中領導人舉行了富有成果的會晤，就加強合作、應對挑戰達成重要共識。歐中互為重要經貿夥伴，中國不僅是工業大國，而且在創新領域取得巨大成就。歐方願以慶祝歐中建交50週年為契機，同中方深化長期穩定、互利互惠的夥伴關係，加強貿易、投資等領域合作，共同促進產供鏈穩定，妥善處理分歧，創造良好合作和營商環境。歐方無意與中國「脫鉤」，歡迎中國企業赴歐投資興業。

報導稱，雙方企業家代表對中歐貿易投資合作充滿信心，並就加強中歐經貿合作提出意見與建議。

在聽取雙方企業家代表發言後，李強表示，從中歐建交50年歷程來看，合作是中歐雙方的唯一正確選擇。回顧這半個世紀，中歐經貿合作展現出強大的內生動力。雙邊貿易額、雙向投資整體維持較快成長，雙方企業、民眾都從中獲得實實在在的利益。只要中歐堅持自由、開放的理念，加強市場連結、產業對接，雙方就能更好發揮比較優勢、互利共贏。

李強強調，當前，國際經貿秩序受到嚴重衝擊，中歐合作的戰略意義進一步凸顯。面對世界經濟動能減弱、經貿活動整體放緩，中歐持續擴大貿易和投資往來，就能形成強大經濟發展合力，增強雙方經濟的韌性和活力，更好應對外部不確定性。

他表示，面對保護主義、單邊主義上升，中歐攜手堅持自由貿易、多邊主義，更加緊密開展經貿合作，就能為經濟全球化和國際產供鏈穩定發揮中流砥柱作用，為世界注入更多正能量。中歐可進一步發揮經濟互補優勢，聚焦服務貿易、科技創新、綠色經濟、第三方合作等領域，培育更多合作新增長點。雙方要打造良性競合關係，推動更高水準的對接協同，打造出更穩定高效的產業生態，共同掌握未來機會。

李強指出，企業家是中歐經貿合作的重要建構者。希望雙方企業秉持開放態度、緊密對接需求，深化在產業投資、聯合研發、市場拓展等方面合作，為中歐共同發展增添更多力量。中國將持續擴大高水準對外開放，進一步縮減外資准入負面清單，加強智慧財產權保護和公平競爭保障，歡迎更多歐洲企業投資中國、深耕中國。希望歐方為赴歐中國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境。