反內捲競爭 陸擬修價格法

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

為了提振經濟，「反內捲」成為大陸官方行動關鍵字，近期大陸各部門陸續推出相關舉措。大陸發改委及市場監管總局昨（24）日發布「價格法修正草案」並對外徵求意見，規範市場價格秩序，以治理內捲式競爭；與此同時，大陸國資委近期要求優化國有資產增量投向，調整存量結構，帶頭抵制「內捲式」競爭。

大陸經濟與產業一段時間來受到通貨緊縮和價格戰困擾，侵蝕各行業利潤，包括汽車、鋼鐵與太陽能等都受到內捲競爭影響，外界關注到官方近期明顯針對內捲式惡性競爭釋出整治訊息。

在「價格法修正草案」中，健全價格違法行為的法律責任，包括調整對經營者不正當價格行為處罰規定，提高經營者違反明碼標價規定的處罰標準；另外，明確經營者拒絕或者虛假提供成本監審、調查等資料的法律責任。

在修正後的草案中也提到進一步明確不正當價格行為認定標準：一是完善低價傾銷的認定標準，規範市場價格秩序，治理內捲式競爭；二是完善價格串通、哄抬價格、價格歧視等不正當價格行為認定標準；三是公用企事業單位、行業協會等不得利用影響力、行業優勢地位等，強制或捆綁銷售商品、提供服務並收取價款；四是強化對經營場所經營者價格行為的規範。

法律 資產

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