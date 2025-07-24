TikTok今年營收 估破300億美元

不懼美國打壓，據英國研究機構最新數據，大陸影音平台TikTok去年收入飆升至二百卅億美元（約台幣六千七百億元），按年成長百分之四十二點八，使其成為全球收入規模第四大社交應用程式，僅次於Facebook、Instagram和YouTube。預估TikTok今年收入將突破三百億美元。

英國Business of Apps「TikTok應用程式報告」指出，TikTok大部分收入是來自廣告收益，去年創造了一百七十億美元的收入。應用程式內購和電商業務是另外兩大收入支柱，各自為平台貢獻超過廿億美元。

TikTok的電商部門表現亮眼，全年商品交易總額（GMV）超過三百億美元。這一增長主要來自東南亞地區，其中在印尼透過與印尼電子商務公司Tokopedia合作，持續經營其電子商務平台。

Business of Apps稱，儘管美國及其他國家對TikTok發出禁令，該應用在二○二四年仍持續成長，新增用戶達九千八百萬人。在美國也未出現用戶流失的情況，顯示用戶並不信服「中國政府可能干預」的警告。

同時，美國市場的不確定性，也未影響母公司字節跳動的估值。該公司在私人市場的估值於去年達到四千億美元。字節跳動的大部分收入和利潤仍來自大陸市場。

即便TikTok在美國市場的命運尚未明朗，Business of Apps預計，TikTok今年收入將突破三百億美元，主要受益於廣告平台的擴展以及電商業務的持續增長。