陸股氣盛 站上三年半高點 人民幣升破7.15元 八個月新高

大陸股匯雙漲，上證指數昨（24）日收盤站上3,600點整數關卡，這也是時隔三年半，滬指收盤再度站上3,600點「心理關口」，並連續六個交易日上漲；此外，人民幣對美元在岸及離岸價雙雙升破7.15元，來到八個月高點。分析認為，大陸股票已進入新一輪重新評估周期。

A股三大指數昨日收盤全線上漲，上證綜指漲0.65%，報3,605.73點；深證成指漲1.21%，報11,193.06點。Wind統計顯示，滬深兩市及北交所共4,391檔股票上漲，911檔股票下跌，平盤有113檔股票。

受到大陸官方公布海南自貿港12月18日封關，並進一步推出支持措施，海南自貿港概念股全面爆發，相關指數漲近9%；此外，雅魯藏布江水電站開工對市場情緒提振仍存，稀有金屬、鋰礦、西部振興、鈷礦等概念股領漲，金融、林木、餐飲旅遊、鋼鐵、房地產、貿易等板塊火熱。

對於A股表現，中金研究認為，資金增量往往是主導階段性行情的重要力量，不同於去年「924」密集政策推出，近期市場再度走強，但基本面並未發生重大催化事件，更多是源於內生性情緒修復上漲和資金面的水到渠成。

展望後市，路透引述安聯投資旗下安聯基金指出，大陸股票重估的核心驅動力包括經濟結構轉型背景下的企業長期競爭力與可持續盈利能力的提升、地產等系統性風險的緩和、政策強托底，以及投資信心恢復，且中美貿易衝突難逆轉該趨勢。

在匯市方面，人民幣對美元昨即期匯率開盤即升破7.15關口，盤中最高升至7.1478元，隨後升幅有所收窄；反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率盤中最高升至7.1439元，雙雙刷新2024年11月以來的八個月新高；中間價部分，人民幣對美元中間價昨日調高29個基點，報7.1385，也是八個月來最高。

近期人民幣匯率走勢與美元息息相關。美元指數年內大幅波動、跌逾10%的背景下，人民幣對美元匯率在雙向浮動中呈現「穩中偏強」格局，截至23日，較年初升值近2%。

中信證券首席經濟學家明明指出，6月以來，在美元偏弱的背景下，人民幣匯率呈現「低波加韌性」特徵。主因在於美元指數趨勢性走弱、大陸國內基本面托底和政策發力、央行穩匯率操作更加靈活、客盤結匯需求釋放等成為人民幣匯率韌性重要來源。