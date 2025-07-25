成渝地區雙城經濟圈 年度投資完成率超前

重慶市發展和改革委員會24日發布消息稱，2025年1月至6月，320個共建成渝地區雙城經濟圈重點項目完成投資2529.1億元（人民幣，下同），年度投資完成率57.3%，超時序進度7.3個百分點。

2025年初，推動成渝地區雙城經濟圈建設聯合辦公室發布《2025年共建成渝地區雙城經濟圈重點項目名單》。該名單共列項目320個，總投資約3.7萬億元、年度預計投資4414.5億元。

其中，現代基礎設施項目完成投資1472.4億元。重慶江北國際機場T3B航站樓及第四跑道工程已建成投用，岷江（龍溪口樞紐至宜賓合江門）航道整治工程一期工程完工，成渝中線高鐵伍家灣隧道順利貫通。

同期，現代產業和科技創新項目完成投資908.8億元。國家生豬技術創新中心榮昌豬保種場、國家生豬測定站項目建成投用，成都新都區厚普國際氫能產業集群一期一標段完工，成都光場調控裝置及地方配套項目主體建成。

此外，文旅、生態、開放、公共服務項目完成投資147.9億元。大渡口中梁山環境綜合治理與綠色產業融合發展項目環保產業園邊坡治理工程完工，長征國家文化公園（川渝段）紅色新城、靈關體育公園建設項目基本完工，重慶醫科大學附屬兒童醫院宜賓醫院建設項目一階段主體結構封頂。