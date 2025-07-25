海南自貿港年底封關 零關稅商品範圍擴大

海南自貿港定於今年12月18日正式啟動封關運作。大陸財政部副部長廖岷23日在國新辦發布會上表示，封關後「零關稅」商品覆蓋面將顯著提高。

海南自貿港全島封關後，「一線」進口的「零關稅」商品稅目比率將由21%提高至74%，還將對中國現有的部分禁止、限制類進口貨物作出開放性安排。

中新社報導，新措施將帶來三方面明顯變化。一是，全島封關運作以後，進口零關稅商品將實行負面清單管理，由進口徵稅商品目錄取代此前的零關稅商品正面清單。零關稅商品範圍將由目前的1900個稅目擴大至約6600個稅目，約占全部商品稅目的74%，比封關前提高了近53個百分點。

二是享惠主體範圍明顯擴大。目前，進口零關稅政策僅允許在海南自由貿易港登記註冊的獨立法人企業、事業單位作為享惠主體，全島封關運作後，享惠主體將基本覆蓋全島有實際進口需求的各類企事業單位和民辦非企業單位等。

三是政策限制條件進一步放寬。封關運作以後，進口零關稅商品及其加工製成品不再局限於企業自用，可在享惠主體間自由流通，免於補繳進口稅收。對於延伸海南島內產業鏈條，增強產業競爭力，形成產業集群效應，具有積極意義。