聽新聞
0:00 / 0:00

陸長慶油田 頁岩油日產量破萬噸

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國石油長慶油田表示，經過8年技術攻關和規模建設，長慶油田頁岩油日產量突破10000噸，已達到10006噸，標誌著中國頁岩油開發獲得重大突破。

中新社報導，長慶油田勘探開發的鄂爾多斯盆地頁岩油資源，埋藏於黃土原地下2000米以下，油層薄且非均質性強，滲透率僅相當於中國國內常規油田的千分之一，也是全球目前發現罕見的低壓頁岩油田，地震勘探、儲層壓裂改造難度極大，國際上沒有經濟有效開發的先例。

長慶油田今年部署超過70萬噸產能規模加快頁岩油上產，截至目前投產水平井135口，新增日產油水平1320噸。作為中國油氣產量最大的油氣田，長慶油田打破傳統開發思路，自主創新形成「水平井叢式布井、撬裝化組合建站、伴生氣多元聯產、數字化無人值守」開發模式，創造了一個平台建設31口水平井、水平段超過5000米的陸相頁岩油開發世界紀錄，在黃土原地貌上創造了一個採油平台控制地下千萬噸石油儲量、十多個平台建設百萬噸產能的頁岩油工業開發奇蹟，百萬噸產量用工由過去2000多人減少到200人，成為中國首個頁岩油規模效益開發成功案例。

規模 日產 成功

延伸閱讀

對美關稅拖到726公布？ 趙少康直言：消息就是32％

北京鏈博會 現役邊防機器人亮相

路透：中油想買美頁岩氣資產 增加政治籌碼…

影／山壁崩塌、放流口堵塞！颱風後勘和山光電場 柯志恩批「水保失敗」

相關新聞

上半年金價大漲 陸金條買氣不減

中國黃金協會24日發布數據顯示，今年上半年，中國黃金產量179.083噸，同比下降0.31%，黃金消費量505.205噸...

擬修訂價格法、要國資抵制內捲...陸官方總動員出手反內捲

為了提振經濟，「反內捲」成為大陸官方行動關鍵字，近期大陸各部門陸續推出相關舉措。大陸發改委及市場監管總局24日發布「價格...

專家：陸服務外包 升級知識密集型產業

第十四屆中國國際服務外包交易博覽會（簡稱「服博會」）23日在武漢開幕。中國國際投資促進會會長房愛卿表示，數字服務與服務外...

陸長慶油田 頁岩油日產量破萬噸

中國石油長慶油田表示，經過8年技術攻關和規模建設，長慶油田頁岩油日產量突破10000噸，已達到10006噸，標誌著中國頁...

海南自貿港年底封關 零關稅商品範圍擴大

海南自貿港定於今年12月18日正式啟動封關運作。大陸財政部副部長廖岷23日在國新辦發布會上表示，封關後「零關稅」商品覆蓋...

成渝地區雙城經濟圈 年度投資完成率超前

重慶市發展和改革委員會24日發布消息稱，2025年1月至6月，320個共建成渝地區雙城經濟圈重點項目完成投資2529.1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。