陸長慶油田 頁岩油日產量破萬噸

中國石油長慶油田表示，經過8年技術攻關和規模建設，長慶油田頁岩油日產量突破10000噸，已達到10006噸，標誌著中國頁岩油開發獲得重大突破。

中新社報導，長慶油田勘探開發的鄂爾多斯盆地頁岩油資源，埋藏於黃土原地下2000米以下，油層薄且非均質性強，滲透率僅相當於中國國內常規油田的千分之一，也是全球目前發現罕見的低壓頁岩油田，地震勘探、儲層壓裂改造難度極大，國際上沒有經濟有效開發的先例。

長慶油田今年部署超過70萬噸產能規模加快頁岩油上產，截至目前投產水平井135口，新增日產油水平1320噸。作為中國油氣產量最大的油氣田，長慶油田打破傳統開發思路，自主創新形成「水平井叢式布井、撬裝化組合建站、伴生氣多元聯產、數字化無人值守」開發模式，創造了一個平台建設31口水平井、水平段超過5000米的陸相頁岩油開發世界紀錄，在黃土原地貌上創造了一個採油平台控制地下千萬噸石油儲量、十多個平台建設百萬噸產能的頁岩油工業開發奇蹟，百萬噸產量用工由過去2000多人減少到200人，成為中國首個頁岩油規模效益開發成功案例。