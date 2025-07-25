專家：陸服務外包 升級知識密集型產業

第十四屆中國國際服務外包交易博覽會（簡稱「服博會」）23日在武漢開幕。中國國際投資促進會會長房愛卿表示，數字服務與服務外包從傳統勞動密集模式轉型升級為以人工智能、雲計算等新技術為核心驅動力的知識密集型產業。

中新社報導，房愛卿介紹，經過近20年發展，中國服務外包產業勢如破竹。2006年至2024年，中國服務外包規模從13.8億美元增至3138億美元，增長了227倍；離岸服務外包規模從13.84億美元提升至1643億美元，年均增長率達30.4%；中國服務外包主體從500多家擴展至86301家，增長了171.6倍；中國服務外包從業人員由不足6萬人猛增至1696.5萬人，增長了281.7倍。

從產業演進看，中國服務外包業務領域從基礎信息技術外包，擴展到涵蓋研發設計、金融分析、醫藥研發等高附加值領域。

此外，中國服務外包國際業務也保持穩健發展態勢，競爭力持續提升。目前，中國服務外包已與全球200多個國家和地區建立了合作關係。傳統核心市場美國、中國香港和歐盟穩定增長；《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）市場快速崛起，成為中國服務外包增長的新引擎。

中國宏觀經濟研究院研究員張燕生認為，中國發展服務外包首先要提高對外開放水平，如城市國際化、產業國際化、人才國際化等；二要把握「人工智能+」發展機遇，新科技革命和產業變革正在推動服務外包迅猛發展；三要深化戰略互信，推動全方位國際合作。

今年服博會吸引了約30個國家和地區的國際發包商和行業機構參加。參展企業中，人工智能、數字技術、綠色低碳等前沿領域企業占比超60%。