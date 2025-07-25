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上半年金價大漲 陸金條買氣不減

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
國際金價半年多來大漲，大陸消費者購金熱情持續不減。（中新社）
國際金價半年多來大漲，大陸消費者購金熱情持續不減。（中新社）

中國黃金協會24日發布數據顯示，今年上半年，中國黃金產量179.083噸，同比下降0.31%，黃金消費量505.205噸，同比下降3.54%。2025上半年，中國增持黃金18.97噸，截至6月底，中國黃金儲備為2298.55噸。

新華社報導，從生產端來看，上半年，黃金礦產金完成139.413噸，有色副產金完成39.670噸。另外，進口原料產金76.678噸，同比增長2.29%。

從消費端來看，上半年，中國黃金消費量505.205噸。其中黃金首飾199.826噸，同比下降26%；金條及金幣264.242噸，同比增長23.69%；工業及其他用金41.137噸，同比增長2.59%。

中國黃金協會分析稱，高金價下，黃金首飾消費受到抑制，但金條需求仍然旺盛。工業用金因金鹽需求回升，呈現出小幅上漲趨勢。

今年上半年，中國黃金市場成交量、成交額大幅增長。上海黃金交易所全部黃金品種累計成交量雙邊33573.740噸，同比增長12.7%，成交額雙邊24.236萬億元，同比增長56.46%。

上半年金價大漲。6月底倫敦現貨黃金定盤價每盎司3287.45美元，較年初漲24.31%。上海黃金交易所AU99.99黃金6月底收盤價每克764.43元人民幣，較年初漲24.5%，上半年加權平均價格為每克725.28元人民幣，較上年同期漲41.07%。

受金價提振影響，上半年中國黃金ETF持倉增長84.771噸，截至6月，黃金ETF總規模達199.505噸。

另據上海黃金交易所，今年上半年全部黃金品種累計成交量單邊16786.87噸（雙邊33573.74噸），同比上漲12.7%，累計成交額單邊12.118萬億元（人民幣，後同）（雙邊24.236萬億元），同比上升56.46%。

上海黃金交易所在沙特（沙烏地阿拉伯）和香港的金庫均已取得重要進展。2025年5月8日，上海黃金交易所沙特交割庫正式啟用，實現人民幣與黃金的「雙向自由兌換」，同時，也方便中東投資者通過沙特金庫直接參與上海金交易。2025年6月26日，上海黃金交易所正式啟用在香港的國際板指定倉庫，並上線在香港交割的黃金交易合約，首日多家中外機構順利達成交易。

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