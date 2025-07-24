擬修訂價格法、要國資抵制內捲...陸官方總動員出手反內捲

為了提振經濟，「反內捲」成為大陸官方行動關鍵字，近期大陸各部門陸續推出相關舉措。大陸發改委及市場監管總局24日發布「價格法修正草案」並對外徵求意見，規範市場價格秩序，以治理內捲式競爭；與此同時，大陸國資委近期要求優化國有資產增量投向，調整存量結構，帶頭抵制「內捲式」競爭。

大陸經濟與產業一段時間以來受到通貨緊縮和價格戰困擾，侵蝕大陸各行業的利潤，包括汽車、鋼鐵與太陽能等都受到內捲競爭影響，外界關注到大陸官方近期顯現明顯針對內捲式惡性競爭釋出整治訊息。

在「價格法修正草案」中，健全了價格違法行為的法律責任，包括調整對經營者不正當價格行為的處罰規定，提高經營者違反明碼標價規定的處罰標準；另外，明確經營者拒絕或者虛假提供成本監審、調查等資料的法律責任。

在修正後的草案中也提到進一步明確不正當價格行為認定標準：一是完善低價傾銷的認定標準，規範市場價格秩序，治理內捲式競爭；二是完善價格串通、哄抬價格、價格歧視等不正當價格行為認定標準；三是公用企事業單位、行業協會等不得利用影響力、行業優勢地位等，強制或捆綁銷售商品、提供服務並收取價款；四是強化對經營場所經營者價格行為的規範。

另一方面，大陸國資委23日至24日在北京舉辦地方國資委負責人研討班，提及推動國有資本優化配置，形成新的國有資本布局結構。培育壯大新質生產力、大力培育更多引領產業升級的新興支柱產業，著力探索出資人推動科技創新、產業創新的有效方式，營造鼓勵創新、寬容失敗、允許試錯的良好氛圍。