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海基會舉辦台生研習營 鼓勵認識中國大陸增進理解

中央社／ 台北24日電
海基會副董事長兼秘書長羅文嘉。聯合報系記者陳政錄／攝影
海基會副董事長兼秘書長羅文嘉。聯合報系記者陳政錄／攝影

海基會今天舉辦第18屆「台生研習營」，海基會副董事長兼秘書長羅文嘉與台生面對面互動、交流意見。羅文嘉鼓勵同學們深入認識中國大陸，從而增進相互理解，而更加珍惜台灣自由民主的價值。

根據海基會發布訊息，第18屆「台生研習營」為即將赴陸求學的新生，提供就學、生活經驗等資訊，搭建與學長姐意見交流的平台。

海基會指出，兩岸的制度、生活方式有所差異，校園規定、言論空間也大不同，海基會每年暑假都舉辦台生研習營，幫助赴陸就學新生提前了解情況，減少適應成本。

該會表示，由於今年度預算遭到立法院刪減，業務推動愈形捉襟見肘，台灣北京大學校友總會理事長張朝凱聽聞後，主動表示願意贊助活動經費，使這項活動得以繼續辦理。

「海基會x台生面對面」由羅文嘉親自主持，與台生面對面交流，聆聽同學們的意見。對於大陸地區網路使用、被詢問高度敏感的政治性議題、學歷認證、兩岸交流活動中出現失序亂象、兩岸學生特質差異等問題，羅文嘉坦率地表達看法，並舉出實際案例加以說明，並提醒同學們「出門在外，安全第一」，若遇到任何問題，可隨時聯絡海基會協助。

羅文嘉表示，異地生活的寶貴經驗將會是獨有的優勢，赴陸求學的歷程將成為生命中有意義的時光。另外，建議同學們思考就讀科系與未來就業發展的關連，提早進行規劃，並特別指出某些國家對於中國大陸特定科系的學歷已有疑慮，提醒宜審慎評估，避免未來遭受影響。

研習營邀請陸委會副主委沈有忠主講「我國大陸政策及兩岸交流概況」，分析當前兩岸情勢，說明政府大陸政策，並邀請教育部、內政部移民署、內政部役政司派員就大陸地區學歷採認、台生處理兵役的相關規定與實務，進行詳細解說。

研習營也邀請2名赴陸攻取博士學位、工作經歷豐富的資深學長姐邱志淳、包心萍分享赴陸就學的心得。

科系 海基會 羅文嘉

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