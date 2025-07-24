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中國叫停零元購後 擬修法進一步規範低價傾銷

中央社／ 北京24日電

中國外送平台「零元購」補貼戰引發市場亂象，遭監管當局約談。中國官方近期推出價格法修正草案，擬將「強制其他經營者按其定價規則以低於成本的價格傾銷」，列為不正當價格行為，治理「內捲式」競爭。

新華社、第一財經等中國媒體今天報導，中國國家發展改革委、市場監管總局研究起草價格法修正草案（徵求意見稿），向社會徵求意見。該修正草案明確不正當價格行為認定標準，規範市場價格秩序。

該修正草案共有10條，主要涉及3方面。一為明確價格串通、哄抬價格、價格歧視等不正當價格行為，並完善低價傾銷的認定標準；二為健全價格違法行為法律責任，提高經營者違反明碼標價規定的處罰標準；三是結合政府價格管理方式變化，明確政府指導價不侷限於基準價及其浮動幅度的形式。

其中，在價格法第14條，經營者不得有的不正當價格行為中，擬將第二項修改為，在依法降價處理鮮活商品、季節性商品、積壓商品等商品或者「有正當理由降價提供服務外」，為了排擠競爭對手或者獨占市場，以低於成本的價格傾銷，「或者強制其他經營者按照其定價規則以低於成本的價格傾銷」。

自7月開始，餓了麼（淘寶閃購）、美團、京東三大平台推出數百億元補貼，透過骨折價、零元購等方式拚訂單流量，但出現平台發券免費請喝奶茶、咖啡；有商店訂單暴增數倍，被迫參與補貼陷入虧損；外送員須配合加班跑單等市場亂象。

中國市場監管總局18日約談三家平台企業，要求嚴格遵守相關法律法規規定，進一步規範促銷行為，理性參與競爭。隨後外送平台補貼力度明顯收斂，「零元購」幾乎消聲匿跡。

新華社昨天發布4篇破除「內捲式」競爭系列評論。評論提到，平台企業搞價格戰爭奪即時零售市場，本質是用補貼催生一個不存在的「泡沫市場」，是種低效甚至無效競爭。幾乎每輪「燒錢大戰」後都伴隨新的負面效果，包括訂單利潤單薄、騎手疲於奔命等，需要市場和消費者用更長時間消化。

評論分析，不少企業在多年發展中習慣擴張數量、「攤大餅」式發展，創新能力儲備不足，難以走出「拼價格」泥潭。

今年平台被兩度約談，外送價格戰卻愈演愈烈，原因在於電商平台固守過時的競爭思維，試圖透過「低價換流量」應對外送行業，將電商領域的「雙11」、「618」等靠大額補貼增加訂單數量的模式直接套用，但外送與電商存在本質差異，像是奶茶店、餐廳等單日產能有限，且消費時間窗口極短，難以像電商可提前請工廠備貨，這一策略仍存在局限性。

電商 新華社 外送平台

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