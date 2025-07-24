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各持股50% 陸批准鴻海精密與日本軟銀集團海外公司新設合營企業案

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
鴻海。(路透)
鴻海。(路透)

大陸國家市場監管總局發布公告，無條件批准鴻海精密公司與日本軟銀集團海外公司新設合營企業案。鴻海與軟銀各持股50%，在美國製造並供應伺服器和預製模組化數據中心。

IT之家報導，大陸國家市場監管總局24日發2025年7月14日-7月20日無條件批准經營者集中案件列表，其中包括鴻海精密工業股份有限公司與日本軟銀集團海外公司新設合營企業案。

此前大陸國家市場監管總局公布「鴻海精密工業股份有限公司與日本軟銀集團海外公司新設合營企業案」顯示，2025年4月8日，日本軟銀集團海外公司和鴻海精密工業股份有限公司簽署協議，將在美國設立一家合營企業。

文件顯示，該合營企業將在美國製造並供應伺服器和預製模組化數據中心。交易後，合營企業將由軟銀海外（50%）與富士康（50%）共同持有並控制。

美國 日本 軟銀集團

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