中國太陽能反內捲效應 矽片價格止跌飆漲

中國官方出手制止太陽能製造業內捲式競爭，業者縮減產能不打價格戰，市場預期心理下，矽料、矽片價格近期止跌飆漲。不過有專家分析，太陽能市場的長期結構性問題是需求不足，不是「反內捲」就可以解決的。

綜合期貨日報、時代財經等陸媒報導，作為太陽能面板的核心原材料，多晶矽等矽料價格7月大漲，帶動矽片價格同步飆漲。

報導指出，7月以來，隨著「反內捲」政策預期刺激，市場看多情緒發酵，多晶矽期貨率先爆發，昨天期貨主力合約早盤再度漲停，突破人民幣5萬元（約新台幣20.5萬元）大關，屢創上市以來新高。截至目前，多晶矽期貨已經連續5週收漲，月累計漲幅超過60%。

中國有色金屬工業協會矽業分會今天表示，市場情緒積極推動本週矽片價格上行。在供應端，原材料多晶矽價格大幅上漲，矽片廠商因成本增加普遍漲價，且月初減產計畫顯效，市場供應小幅下降。在需求端，下游電池接受漲價訂單，採買訂單增多。

在此之前，矽業分會18日通報，為改善產業鏈供需矛盾，各環節企業紛紛壓減負荷，工業矽、多晶矽、矽片月開工率分別創下41.9%、38.6%、44.3%的歷史新低。

報導引述再生能源諮詢公司英富霖（InfoLinkConsulting）的數據指出，截至23日，矽片價格已較月初上漲超過20%。市場傳出龍頭企業新一輪報價，矽片價格較月初飆漲60%。

對此，中泰國際首席經濟學家李迅雷表示，目前市場對「反內捲」的預期過高。不同於10年前的供給側結構性改革，本輪「反內捲」在全國統一大市場建設的框架下，以市場化思維、法治化理念加強行業治理，推動落後產能有序退出，強調公平競爭和市場秩序。

李迅雷認為，這一輪「反內捲」更多是為了避免地方投資的盲目性，避免重複投資帶來產能過剩，但由於需求不足是長期形成的結構性問題，這不是「反內捲」就可以解決的。

矽業分會也指出，當前多晶矽價格雖已上漲，但基本面支撐薄弱，供需尚未實質性改善。短期內，矽料價格將維持中小幅震盪上行的態勢。價格真正走強的起點可能在於，下游部分矽片企業因原材料成本過高且下游價格低迷而被迫停產或減產。