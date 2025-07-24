三菱汽車結束瀋陽車廠合資關係 徹底退出中國市場

中國媒體報導，三菱汽車22日宣布，結束與瀋陽航天三菱汽車發動機製造公司的合資合作關係，同時結束雙方合資經營的引擎相關業務，象徵進入中國經營40年的日系車廠，徹底退出中國市場。

綜合大河報及中國汽車專業媒體報導，三菱汽車對此表 示，公司考慮到中國汽車產業迅速轉向電動化，進而對中國汽車市場環境重新評估，不得不對區域戰略進行調整，決定終止在合資企業中的參與。

三菱汽車一名中國主管難掩無奈地表示，中國新能源車市場的換代速度如同閃電，三菱必須重新「找準自己的位置」。

報導指出，三菱宣布結束在中國合資關係早有跡象。7月2日，雙方合資的「瀋陽航天三菱汽車發動機製造有限公司」招牌，悄悄換上了「瀋陽國擎動力科技有限公司」的新招牌。而工商登記資料顯示，「三菱自動車工業株式會社」等老股東也悄悄退出，由「北京賽苜科技有限公司」取代。

這篇報導直指，這一變化，象徵三菱汽車從整車生產到核心引擎業務，在中國的生產版圖「徹底清零，一個時代就此畫上句點」。

報導提到，與其他外資車廠不同的是，三菱汽車在中國採取「先零件後整車」的經營模式。早在1973年，三菱汽車就開始向中國出口中型卡車，開啟在中國的業務。1980年代，三菱汽車藉由引擎技術合作，深度切入中國市場。

1997年，三菱汽車與中國航天汽車等企業在瀋陽合資成立前述的「瀋陽航天三菱」公司，並於1998年投產，不僅向三菱汽車銷售引擎，還向其他中國車廠銷售引擎。

2006年，三菱與廣汽集團在長沙合資成立廣汽三菱工廠，並將部分車型移往這座工廠製造，使三菱2018年在中國的銷售量攀上14萬輛的巔峰。當時，這座工廠員工人數多達4000餘人，總投資額逾人民幣50億元（約新台幣205億元）。

報導指出，自2020年起，三菱在中國市場的表現急轉直下，遂在2023年3月暫停在中國的整車生產，同年10月正式宣布退出整車生產業務。

中國汽車業人士分析，三菱在中國車市電動化轉型的關鍵賽道上「如同一位遲緩的奔跑者」，且長達6年沒有推出真正意義上的全新車型，終於在新能源車的衝擊下黯然離場，也為外資車廠在中國發展「敲響了一記沉重的警鐘」。