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中印邊境事務磋商第34次會議 同意「共維護邊境和平安寧」

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸外交部邊界和海洋事務司司長洪亮與印度外交部東亞司聯秘戴國瀾，23日在印度新德里共同主持中印邊境事務磋商和協調工作機制第34次會議。（圖／取自邊海縱橫）
大陸外交部邊界和海洋事務司司長洪亮與印度外交部東亞司聯秘戴國瀾，23日在印度新德里共同主持中印邊境事務磋商和協調工作機制第34次會議。（圖／取自邊海縱橫）

大陸外交部邊界和海洋事務司司長洪亮與印度外交部東亞司聯秘戴國瀾，23日在印度新德里共同主持中印邊境事務磋商和協調工作機制第34次會議。雙方同意保持外交軍事管道溝通，共同維護邊境地區和平安寧。

據大陸外交部邊界和海洋事務司微信公眾號「邊海縱橫」，23日，大陸外交部邊界和海洋事務司司長洪亮與印度外交部東亞司聯秘戴國瀾在印度新德里共同主持中印邊境事務磋商和協調工作機制第34次會議，兩國外交、國防、移民等部門代表參加。

根據兩國領導人重要共識精神，雙方重點就落實中印邊界問題特別代表第23次會晤成果深入溝通，同意共同籌備好特代第24次會晤。雙方積極評價去年以來邊境局勢管控取得的進展，圍繞劃界談判、邊境管控、機制建設、跨境交流合作等議題坦誠、深入交換意見，取得初步共識。雙方同意保持外交軍事渠道溝通，共同維護邊境地區和平安寧。

中方代表團在新德里期間還拜會了印度外交秘書唐勇勝。

日前，繼大陸恢復印度香客赴西藏朝聖後，印度駐北京大使館也在23日公布，從24日起，大陸公民可申請旅遊簽證到訪印度。大陸外交部發言人郭嘉昆則對此表示，中方願同印方保持溝通與協商，不斷提升兩國人員往來便利化水準。

溝通 印度 外交部

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