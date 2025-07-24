中國消費成績不漂亮 上半年電影票房低於疫情前

中國電影票房收入與觀影人次被視作內需消費表現成績單之一。最新統計數據顯示，今年上半年電影票房收入、觀影人次均高於去年同期，不過尚未回到COVID-19疫情前水準。

中國國家電影局日前釋出最新統計數據，中國2025年上半年電影票房收入達人民幣292.31億元（約新台幣1192.6億元），年增22.91%；觀影人次為6.41億人次，年增16.89%，國產電影票房占比91.2%。

2025年上半年電影票房收入、觀影人次均較去年同期成長，不過檢視過往數據可發現，表現弱於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生前，尚未回到彼時水準，2019年上半年電影票房收入為311.7億元、觀影人次達8.08億人次。

中國電影消費被視作內需表現風向球之一，原因在於大部分電影院開設在商場、百貨公司內，消費者外出看一場電影，消費範圍往往不單是一張電影票，大多還會帶上飲料、點心，電影散場後或再去逛街、採購。

民眾外出看電影的意願下降，2024年統計數據也反映出趨勢。

2024年全年電影票房收入為425.02億元、觀影人次達10.1億人次，均較2023年下滑，分別年減22.60%、22.24%；若與疫情前、2019年全年相較，跌幅分別擴大到33.86%、41.51%。

民眾進入電影院意願下滑，不外乎有興趣片子不多、娛樂選擇多元化、偏好留在家裡。

陳姓上海消費者對中央社表示，疫情改變電影消費習慣，現在比較偏好留在家中使用網路看電影，目前院線也少了激發購票動機的好電影，加上休閒娛樂選擇多，去電影院不是休假唯一選擇。

另一名劉姓消費者提到，感覺上映的電影同質性偏高，無法從中挑到喜歡的、特別想看的片子，實在提不起興趣。

上影集團導演程亮先前在上海電影節期間接受媒體訪問時表示，民眾進入電影院意願下滑，這是一個世界普遍現象，不單單是中國，過去想要看一部大製作電影，一定得進電影院；現在可以隨時、隨地看電影。

資深影評人孫孟晉彼時提到，如何吸引年輕人進入電影院是全世界影業正在面臨的問題。電影市場應該百花齊放，國家電影局正在將國際電影引進數量提高，這是非常好的事情。